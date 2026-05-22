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Palghar Crime: महिला के थे युवक से अवैध संबंध, फिर पति के साथ मिलकर सुनसान जगह पर बुलाया, शराब पिलाई और…

Maharashtra Crime: युवक के साथ महिला के संबंधों को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे. पुलिस ने बताया कि पति ने अपनी पत्नी को कई बार चेतावनी भी दी थी कि यदि उसने यह रिश्ता खत्म नहीं किया, तो वह उसे जान से मार देगा.

By: Hasnain Alam | Published: May 22, 2026 4:59:40 PM IST

पालघर अवैध संबंध केस
पालघर अवैध संबंध केस


Palghar Crime News: महाराष्ट्र के पालघर से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने एक महिला के साथ अवैध संबंध की वजह से युवक की हत्या करने के आरोप में दंपती को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार गुजरात के वलसाड निवासी अतानेशभाई राजन माछी का शव मिला था, जिस पर गंभीर चोटों के निशान थे. घटना के बाद मृतक के पिता ने 20 मई को शिकायत दर्ज कराई थी.

पुलिस ने बताया कि मामले के मुख्य संदिग्ध जेरी बाबू माछी को हिरासत में लिया. जेरी वलसाड जिले के पालगांव महादेव फलिया का निवासी है. शुरुआती जांच से पता चला है कि यह हत्या राजन और जेरी की पत्नी के बीच संबंधों को लेकर की गई.

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पति-पत्नी के बीच अक्सर होते थे झगड़े

बताया जा रहा है कि युवक के साथ महिला के संबंधों को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे. पुलिस ने बताया कि पति ने अपनी पत्नी को कई बार चेतावनी भी दी थी कि यदि उसने यह रिश्ता खत्म नहीं किया, तो वह उसे जान से मार देगा.

पुलिस के अनुसार दंपती ने मिलकर युवक की हत्या करने का फैसला किया. उन्होंने युवक को बहला-फुसलाकर पालघर में कुर्जे बांध के पास एक सुनसान जगह पर बुलाया. वहां उन्होंने उसे शराब पिलाई और जब उसे नशा चढ़ गया, तो धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी.

हत्या की पूरी साजिश में शामिल थी पत्नी

आरोपी और उसकी पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. जांच में पता चला है कि मुख्य आरोपी के पति के साथ-साथ उसकी पत्नी की भी हत्या की पूरी साजिश में सक्रिय और संदिग्ध भूमिका थी. प्रारंभिक जांच में हत्या की योजना बनाने में कथित संलिप्तता और मृतक के साथ प्रेम संबंध होने के कारण पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया है.

तलासारी पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. प्रशासन ने कहा है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में मामले की गहन जांच जारी है.

Tags: crime newshome-hero-pos-3Maharashtra NewsPalghar News
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