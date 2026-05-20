Palak Rajak Death: पापा ये मुझे मार डालेंगे! मौत से पहले बेटी की बाप को गुहार; दीपिका-ट्विशा के बाद दहेज के चक्कर में पलक की गई जान

Palak Rajak Death: ग्रेटर नोएडा में दीपिका नागर और भोपाल में ट्विशा शर्मा की दर्दनाक मौतों के कुछ ही दिनों बाद, कथित दहेज उत्पीड़न को लेकर पूरे देश में गुस्सा भड़का दिया था, अब ग्वालियर से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, यहां एक 21 साल की महिला, जिसकी पहचान पलक रजक के रूप में हुई है, उसकी शादी के एक साल के भीतर ही उसके ससुराल में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई. जहाँ एक तरफ उसके परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया है, वहीं पति के परिवार का दावा है कि उसने आत्महत्या की है.

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दिल दहला देने वाले मामले ने एक बार फिर भारत में दहेज से जुड़ी हिंसा और शादी के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएँ खड़ी कर दी हैं. महिला के परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि जब उन्होंने पलक को देखा, तो उसके गले, पैरों और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के निशान थे. इससे उनका शक और बढ़ गया है कि पलक ने अपनी मौत से पहले शायद संघर्ष किया होगा.

परिवार ने आखिरी फ़ोन कॉल के बारे में बताया.

रिपोर्टों के अनुसार, पलक रजक ने 12 मई को अपनी मौत से कुछ ही समय पहले अपने पिता को एक भावुक फ़ोन कॉल किया था. उसके परिवार का दावा है कि वो बहुत डरी हुई लग रही थी और बार-बार अपने ससुराल से उसे ले जाने की गुहार लगा रही थी. परिवार के मुताबिक, पलक फ़ोन पर रो रही थी और कथित तौर पर उसने कहा कि पापा, मुझे यहाँ से ले जाओ. ये लोग लगातार कार और सोने की चेन की माँग कर रहे हैं. ये लोग मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं. ये लोग मुझे मार डालेंगे.

एक फोन कॉल के बाद तबाह हुई जिंदगी

उनके भाई प्रिंस ने भी इस बातचीत को बेहद परेशान करने वाला बताया. उन्होंने कहा कि वो बुरी तरह रो रही थी और हमसे तुरंत आकर उसे अपने साथ ले जाने के लिए कह रही थी. परिवार ने बताया कि वो उसे घर वापस लाने के लिए तुरंत निकल पड़े लेकीन, जब वो रास्ते में थे, तो कथित तौर पर उन्हें पलक के पति का एक और फ़ोन आया, जिसमें उन्हें बताया गया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जब तक वो वहाँ पहुँचे, पलक की मौत हो चुकी थी.

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गाड़ी सोना मांग रहा था ससुराल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परिवार ने दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया है. पलक के परिवार ने उसके पति, सास और देवर पर शादी के बाद बार-बार दहेज के लिए उसे परेशान करने का आरोप लगाया है. उनके अनुसार, ससुराल वालों ने शादी के दौरान पहले ही महंगे तोहफ़े मिलने के बावजूद कथित तौर पर एक कार और एक सोने की चेन की मांग की थी. हालाँकि, उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में ससुराल वालों ने पलक पर ज़ोर डाला कि वो अपनी फ़िक्स्ड डिपॉज़िट भी तुड़वा ले. उसके रिश्तेदारों ने आगे दावा किया कि पलक को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, घर के अंदर ही अलग-थलग रखा जाता था, और अक्सर उसे खाना भी नहीं दिया जाता था. रिपोर्ट के अनुसार, अपनी मौत से लगभग तीन दिन पहले तक उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था.

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