युवक ने पहले खूबसूरत लड़की से बनाए संबंध, फिर ड्राइवर को किया गिफ्ट, बोला इंजॉय करो, इसके बाद…

Girl Assaulted Case: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से सामने आई एक दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. 18 वर्षीय एक युवती की मौत के बाद महिलाओं की सुरक्षा, न्याय व्यवस्था और यौन हिंसा के मामलों को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, युवती कथित तौर पर लंबे समय तक यौन शोषण का शिकार रही थी और गर्भपात से जुड़ी गंभीर चिकित्सकीय जटिलताओं के कारण उसकी मौत हो गई.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़िता एक घर में घरेलू सहायिका के रूप में कार्यरत थी. उसने अपने बयान और प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उसके नियोक्ता के विवाहित बेटे और एक ड्राइवर ने कई महीनों तक उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया. युवती ने यह भी आरोप लगाया था कि मामले को दबाने और पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए प्रभावशाली लोगों द्वारा कोशिशें की गईं.

तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल पहुंची

बताया गया है कि गर्भपात से संबंधित दवाएं लेने के बाद उसकी हालत लगातार खराब होती गई. उसे पहले रायविंड स्थित एक क्लिनिक ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को गंभीर बताया. मेडिकल जांच में गर्भ में पल रहे चार से पांच महीने के भ्रूण की मृत्यु होने की बात सामने आई. कुछ समय के लिए उसे आराम करने के उद्देश्य से उसके घर भेजा गया, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ. बाद में उसे लाहौर के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई.

मौत के बाद जांच में नया मोड़

पुलिस अधिकारियों के अनुसार युवती के शुरुआती बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया था. इसमें नियोक्ता के बेटे, ड्राइवर और नियोक्ता को आरोपी बनाया गया था. अब युवती की मौत के बाद मामले में हत्या से संबंधित धाराएं भी जोड़ दी गई हैं. पुलिस ने एक आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों को अदालत से जमानत मिल चुकी है. मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

महिलाओं की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर पहले से चिंता जताई जा रही है. महिला अधिकार संगठनों का कहना है कि यौन हिंसा के मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कदम उठाने की जरूरत है. सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि इस तरह की घटनाएं केवल कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि समाज में महिलाओं की स्थिति और सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों का भी संकेत हैं. उन्होंने दोषियों के खिलाफ त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई की मांग की है.