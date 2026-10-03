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Pakistan Crime: कौन है पिंकी? पाकिस्तान के लियारी की वो लेडी डॉन; जिसकी कहानी पर्दे पर आने वाली है?

Pinky Lady Don Story: पाकिस्तान की लियारी से एक नाम इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, और वो है अनमोल उर्फ पिंकी. पुलिस और जांच एजेंसियों में पिंकी पर पाकिस्तान में ड्रग सप्लाई के एक बड़े नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप हैं.

By: Shristi S | Published: October 3, 2026 6:23:29 PM IST

कौन है पिंकी? पाकिस्तान के लियारी की वो लेडी डॉन; जिसकी कहानी पर्दे पर आने वाली है?
कौन है पिंकी? पाकिस्तान के लियारी की वो लेडी डॉन; जिसकी कहानी पर्दे पर आने वाली है?


Pakistan Lady Don Pinky Story: आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ में पाकिस्तान के लियारी का जिक्र आते ही जिस तरह वहां की अंडरवर्ल्ड दुनिया चर्चा में आई, उसी इलाके से जुड़ी एक महिला का नाम 2026 में सुर्खियों में रहा. नाम था अनमोल उर्फ ‘पिंकी’. पुलिस और जांच एजेंसियों में पिंकी पर पाकिस्तान में ड्रग सप्लाई के एक बड़े नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप हैं. गिरफ्तारी के बाद उसकी कहानी और उसके कथित नेटवर्क ने पाकिस्तान में काफी ध्यान खींचा.

कौन है पिंकी?

रिपोर्टों के मुताबिक, अनमोल का जन्म 1995 में हुई और उसका बचपन कराची में बीता. उनसे कम उम्र में पढ़ाई छोड़ दी थी और अभिनेत्री बनने का सपना लेकर लाहौर चली गई थी. कई ऑडिशन के बावजूद उसे कामयाबी नहीं मिली. बाद में उसकी मुलाकात वकील राणा नासिर से हुई और दोनों ने शादी कर ली. 

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इसके बाद उसकी जिंदगी का रास्ता बदलता गया. जांच एजेंसियों के मुताबिक, उसका नाम धीरे-धीरे नशीले पदार्थों के कारोबार से जुड़ता चला गया और वह पिंकी नाम से पहचानी जाने लगी. हालांकि, उसके शुरुआती जीवन से जुड़े कई दावे मीडिया रिपोर्टों और जांच एजेंसियों के बयानों पर आधारित हैं.

कैसे बना ड्रग नेटवर्क?

पाकिस्तानी पुलिस के मुताबिक, पिंकी पर कराची, लाहौर और दूसरे शहरों में कोकीन और अन्य नशीले पदार्थों की सप्लाई का नेटवर्क चलाने का आरोप है. पुलिस जांच में WhatsApp के जरिए ऑर्डर लेने, अलग-अलग खातों में भुगतान करवाने और डिलीवरी के लिए राइडर्स का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई. बाद की जांच में उसके संपर्कों का नेटवर्क कई शहरों तक फैला होने का दावा किया गया. उसके खिलाफ कई ड्रग मामलों के अलावा अन्य गंभीर आरोपों की भी जांच हुई. जुलाई 2026 की एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उसके खिलाफ 21 मामलों का उल्लेख किया गया था, जबकि बाद की पुलिस रिपोर्ट में 28 मामलों का जिक्र सामने आया. 

मई 2026 में सिंध पुलिस और एक खुफिया एजेंसी के संयुक्त ऑपरेशन में कराची के गार्डन इलाके से पिंकी को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई. पुलिस के मुताबिक, उसके ठिकाने से नशीले पदार्थ और हथियार बरामद हुए. बाद की रिपोर्टें में उसके नेटवर्क और कथित ड्रग सप्लाई सिस्टम को लेकर कई और जानकारियां सामने आईं.

अब पर्दे पर आएगी पिंकी की कहानी?

पिंकी की गिरफ्तारी के बाद उसकी जिंदगी पर बायोपिक ड्रामा बनाए जाने की खबर भी सामने आई. रिपोर्टें के मुताबिक, पाकिस्तानी अभिनेत्री सबा कमर इस प्रोजेक्ट में अनमोल उर्फ पिंकी का किरदार निभा सकती हैं और इसकी स्क्रिप्ट पत्रकार शाहजेब खांजादा से जुड़ी बताई गई है. प्रोजेक्ट अभी विकास के चरण में बताया गया है.

Tags: crimehome-hero-pos-3pakistan
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