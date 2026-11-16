हुश्न, साजिश और गद्दारी! कौन है ‘शाह’ जिसने पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ बना दिया प्लान!

Pakistan ISI honey Trap Conspiracy: पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) हनीट्रैप के जरिये भारतीय लोगों के साथ-साथ सेना में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों से खुफिया जानकारी लेती रही है. वह खूबसूरत युवतियों के जरिये भारतीय सेना के जवानों को अपने जाल में फंसवाता है. इसके बाद उनके भारतीय सेना से जुड़ी अहम जानकारियों ले लेता है. ताजा मामले में भारतीय वायुसेना का एक कार्यरत विंग कमांडर जासूसी के मामले में गिरफ्तार हुआ है. इसके साथ ही राजस्थान के श्रीगंगानगर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट केस में भी पाकिस्तानी हैंडलर्स द्वारा सोशल मीडिया के जरिए एक महिला का इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया है.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा वायुसेना के एक विंग कमांडर को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि विंग कमांडर ने ऑनलाइन बातचीत के दौरान पाकिस्तानी महिला के प्रभाव में आकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के साथ भारत की युद्ध योजनाओं, लेह एयरबेस की परिचालन क्षमताओं, ड्रोन युद्ध तकनीक और संवेदनशील सैन्य दस्तावेजों से जुड़ी जानकारियां साझा कीं.

हुस्न का जाल या Pakistan का प्लान

बताया जा रहा है कि महिला की बिना कपड़ों की फोटो लेने के चक्कर में विंग कमांडर ने देश की खुफिया जानकारी उसे दे दी. इसके बाद खुलासा हुआ है कि राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में 50 GB गांव के पास रेलवे ट्रैक पर 3 नवंबर को हुए धमाके की साजिश कथित तौर पर पाकिस्तान में बैठे ISI के एक हैंडलर ‘शाह’ ने रची थी. उसने एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर इस हमले को अंजाम देने के लिए तैयार किया था. इस काम को पूरा करने के लिए आरोपियों को कथित तौर पर 2.23 लाख रुपये दिए गए थे, जिसमें से 1 लाख रुपये नकद थे, जबकि बाकी रकम उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी.

खतरनाक था मकसद

ISI द्वारा रची गई इस साजिश का मुख्य मकसद राजस्थान, खासकर श्रीगंगानगर में दहशत फैलाना था. रविवार (15 नवंबर, 2026) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ADGP ATS दिनेश MN ने AGTF और ANTF के वरिष्ठ अधिकारियों, बीकानेर रेंज के IG ओम प्रकाश और श्रीगंगानगर के SP हरिशंकर के साथ मिलकर जांच के ब्योरे का खुलासा किया. राजस्थान एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) और श्रीगंगानगर पुलिस ने पंजाब काउंटर इंटेलिजेंस की मदद से दो आरोपियों महकदीप कौर (21) और दविंदर सिंह (23) को पंजाब के गुरदासपुर से गिरफ्तार किया. दिनेश MN ने बताया कि यह धमाका विदेश में बैठे एक हैंडलर के इशारे पर किया गया था, जिसका मकसद श्रीगंगानगर और पूरे राजस्थान में अफरा-तफरी और दहशत फैलाना था.

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‘शाह’ ने रची साजिश

पुलिस ने इनके पास से विदेशी पिस्तौलें, 46 जिंदा कारतूस और 30,000 रुपये नकद बरामद किए हैं. हैंडलर ने ही हमले के लिए जगह (टारगेट लोकेशन) बताई, पैसे दिए और निर्देश जारी किए थे. जांच से पता चला है कि महकदीप कौर की शादी करीब दो साल पहले हुई थी, लेकिन दिसंबर 2024 में उनका रिश्ता टूट गया. फरवरी 2025 में उसके पति करणवीर सिंह को NDPS मामले में जेल हो गई। इसके बाद, उसने महकदीप से फिर संपर्क किया और उसे पाकिस्तान में बैठे ‘लवली’ नाम के एक व्यक्ति से बात करने को कहा, जो जेल में बंद करणवीर तक पहुंचाने के लिए पैसे देने वाला था. बाद में लवली ने महकदीप की पहचान ‘शाह’ नाम के एक अन्य व्यक्ति से कराई.

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पति से विवाद के बाद आई संपर्क में

मिली जानकारी के अनुसार, धीरे-धीरे महाकदीप और शाह के बीच बातचीत एक रोमांटिक रिश्ते में बदल गई और वह उससे भावनात्मक रूप से जुड़ गई. आरोप है कि पाकिस्तानी हैंडलर ने इस रिश्ते का फायदा उठाकर उसे रेलवे ब्लास्ट के लिए तैयार किया और उसे टारगेट सौंपे. ADGP के अनुसार, महाकदीप और दविंदर 6 अक्टूबर को रामसिंहपुर इलाके में गए थे, लेकिन विस्फोटक न मिल पाने के कारण उनकी पहली कोशिश नाकाम रही. इसके बाद वो 12 या 13 अक्टूबर को विस्फोटक और टाइमर लेकर वापस आए, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से धमाका नहीं हो सका.

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आखिरकार सफल हुई साजिश

उधर, पाकिस्तान से मिले आगे के निर्देशों के बाद दोनों 3 नवंबर को 50 GB के पास धमाका करने में सफल रहे. जांचकर्ता यह भी पता लगा रहे हैं कि क्या उनका असली निशाना कोई ट्रेन थी. बताया जा रहा है कि पुलिस को यह सफलता एक लंबी जांच के बाद मिली, जिसमें लगभग 5 लाख कॉल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया और 400 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई. पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े संदिग्ध तस्करों और उनके स्थानीय संपर्कों की भी जांच की, और फिर तकनीकी निगरानी व ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए आरोपियों का पता लगाया. दिनेश MN ने बताया कि 3 दिन पहले केंद्रीय एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर ATS की टीमें पंजाब पहुंचीं। पंजाब काउंटर इंटेलिजेंस की मदद से संदिग्धों की लोकेशन गुरदासपुर में मिली, जहां से उन्हें 15 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि इस नेटवर्क के बाकी सदस्यों की पहचान की जा सके और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के साथ उनके संबंधों का पता लगाया जा सके.

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