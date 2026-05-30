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Only Fans पर अश्लील हरकतें करती थी युवती, जीती थी लग्जरी लाइफ, बॉयफ्रेंड ने बदल डालें अकाउंट नंबर, सारा पैसा उड़ाया

किक स्ट्रीमर जॉलीरैंचरज़ू ने लाइवस्ट्रीम के दौरान अपने बॉयफ्रेंड शूवी पर ओनलीफैन्स अकाउंट से जुड़ी बैंकिंग जानकारी बदलने का गंभीर आरोप लगाया. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है.

By: Satyam Sengar | Published: May 30, 2026 6:53:26 PM IST

मॉडल के साथ बॉयफ्रेंड ने की धोखाधड़ी.
मॉडल के साथ बॉयफ्रेंड ने की धोखाधड़ी.


Only Fans Model: ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर और किक स्ट्रीमर जॉलीरैंचरज़ू (Jolly RancherZoo) इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. हाल ही में एक लाइवस्ट्रीम के दौरान उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड और कंटेंट क्रिएटर शूवी पर गंभीर आरोप लगाए. लाइवस्ट्रीम के वीडियो क्लिप्स तेजी से वायरल हो गए, जिसके बाद इंटरनेट पर इस मामले को लेकर बहस शुरू हो गई.

जॉलीरैंचरज़ू ने दावा किया कि शूवी ने उनके Only Fans अकाउंट से जुड़ी बैंकिंग जानकारी को उनकी जानकारी के बिना बदल दिया था. उनका आरोप है कि इससे उनकी कमाई किसी अन्य खाते में जाने लगी. उन्होंने कहा कि उन्हें इस बदलाव की जानकारी बाद में मिली, जिससे वे काफी आहत और हैरान हुईं.

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पैसों को लेकर बढ़ा विवाद

लाइवस्ट्रीम के दौरान जॉलीरैंचरज़ू ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति ने उनके साथ धोखा किया हो. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे विभिन्न पोस्ट और वीडियो में दावा किया गया कि इस मामले में बड़ी रकम शामिल हो सकती है. हालांकि, इन आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. स्ट्रीम के दौरान जॉलीरैंचरज़ू काफी भावुक नजर आईं. उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कई ऐसी बातें कहीं, जिन पर दर्शकों ने तुरंत प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया. इसी वजह से यह मामला कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा.

शूवी का कोई बयान नहीं आया है

कुछ यूजर्स ने जॉलीरैंचरज़ू का समर्थन किया और कहा कि यदि आरोप सही हैं तो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने सभी तथ्यों के सामने आने तक इंतजार करने की सलाह दी. इस बीच कंटेंट क्रिएटर निक ली ने सार्वजनिक रूप से जॉलीरैंचरज़ू की मदद करने की पेशकश की. कई अन्य स्ट्रीमर्स ने भी इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी. फिलहाल शूवी की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है.

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