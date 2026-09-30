रूठी माशूका ने युवक को किया ब्लॉक, ढूंढते-ढूंढते मुंबई से पहुंचा अमेरिका; वहां जाकर हुआ ऐसा कांड जान दंग रह जाएंगे

Online Harassment Case: सोशल मीडिया पर किसी को ब्लॉक करना आज के दौर में आम बता है, लेकिन अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना से सामने आई एक घटना ने इस सामान्य सी बात को हैरान करने वाले मोड़ में बदल दिया. आरोप है कि मुंबई में रहने वाला 31 वर्षीय प्रीत पंकज जैन एक 17 वर्षीय लड़की के पीछे हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका तक पहुंच गया. दावा है कि लड़की ने जब उससे संपर्क खत्म कर उसे ब्लॉक किया, तो वह उसे मनाने के नाम पर उसके घर तक पहुंच गया. हालांकि, मुलाकात से पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

उबर ड्राइवर को हुआ शक

डेविडसन काउंटी शेरिफ ऑफिस के मुताबिक, घटना 24 सितंबर 2026 की है. जैन ने लड़की के घर तक पहुंचने के लिए उबर कैब ली थी. सफर के दौरान ड्राइवर को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं. ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसका यात्री किसी नाबालिग लड़की का पीछा करने के लिए उसके घर की ओर जा रहा है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जैन से पूछताछ की.

पुलिस के मुताबिक, उसने बताया कि वह अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से मिलने और उसे गिफ्ट देने आया है. लेकिन जब अधिकारियों ने उसकी बताई कहानी की जांच की तो सामने आया कि लड़की नाबालिग है.

दो साल से सोशल मीडिया पर संपर्क

पुलिस की जांच में जैन के फोन की फॉरेंसिक जांच भी की गई. अधिकारियों के मुताबिक, वह लड़की से करीब 2 साल से स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए संपर्क में था. पुलिस का आरोप है कि ऑनलाइन दोस्ती की शुरुआत के समय जैन ने लड़की को अपनी उम्र कम बताई थी. बाद में लड़की को उसकी असली उम्र के बारे में पता चला तो उसने उससे दूरी बना ली और उसे सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया.

ब्लॉक के बाद ही तस्वीरें लीक करने की धमकी

कोर्ट दस्तावेजों के हवाले से The Charlotte Observer ने बताया कि जैन पर आरोप है कि उसने लड़की को कथित तौर पर धमकी दी थी कि अगर उसने उसे अनब्लॉक नहीं किया तो उसकी निजी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल देगा. आरोप है कि जब लड़की ने इसके बावजूद संपर्क नहीं किया, तो जैन मुंबई से अमेरिका पहुंच गया और उसे ढूंढते हुए उसके घर के करीब पहुंच गया.

पुलिस ने लगाए गंभीर आरोप

पुलिस ने जैन को गिरफ्तार कर लिया. उस पर नाबालिग के साथ फर्स्ट डिग्री शोषण के चार, थर्ड डिग्री शोषण के चार और उत्पीड़न के जरिए जबरन वसूली का एक आरोप लगाया गया है. 25 सितंबर को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां उसे बिना बॉन्ड के हिरासत में भेज दिया गया. मामले में अगली सुनवाई 6 अक्टूबर 2026 को होनी है. मामले में लगाए गए आरोप अदालत में साबित होना बाकी हैं.