Ola Driver ने बुजुर्ग से की बदतमीजी, तमाशबीन बने रहे लोग, गुंडागर्दी का वीडियो हुआ वायरल

Maharashtra Crime News: ठाणे के जुपिटर हॉस्पिटल के बाहर हुई एक सनसनीखेज और शर्मनाक घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. कल शाम करीब 6 बजे एक उत्तर भारतीय ओला चालक की कथित गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद उत्तर भारतीय ओला चालक ने अपना आपा खो दिया और एक बुजुर्ग व्यक्ति पर बेरहमी से टूट पड़ा. आरोपी ने न केवल बुजुर्ग के साथ अभद्रता की, बल्कि उन्हें सड़क पर गिराकर मारपीट भी की. हैरानी की बात यह है कि आसपास मौजूद लोग यह पूरा घटनाक्रम देखते रहे और किसी ने इसका वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया.

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों में भारी गुस्सा फैल गया. पूरे शहर में सवाल उठने लगे कि आखिर एक बुजुर्ग के साथ इतनी बेरहमी क्यों की गई? वायरल वीडियो में दिखाई दे रही कथित दबंगई को लेकर लोगों ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी.

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कुछ ही घंटों में पकड़ा गया आरोपी

इसी बीच यह वीडियो शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के पदाधिकारी सुमित बोराडे और शिवसेना (शिंदे गुट) के पदाधिकारी नितेश पाटोले तक पहुंचा. वीडियो देखने के बाद दोनों नेताओं ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी. कई घंटों की खोजबीन के बाद आरोपी को ढूंढ निकाला गया.





कानूनी कार्रवाई की मांग

स्थानीय लोगों के अनुसार, आरोपी को पकड़ने के बाद उसे वर्तकनगर पुलिस के हवाले कर दिया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है. फिलहाल वर्तकनगर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो को महत्वपूर्ण सबूत के रूप में खंगाला जा रहा है.

उठ रहे सवाल

अब यह घटना पूरे ठाणे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है. सवाल यह भी उठ रहा है कि यदि यह वीडियो वायरल नहीं होता, तो क्या बुजुर्ग पर हमला करने वाला आरोपी कानून के शिकंजे तक पहुंच पाता? क्या सड़कों पर ऐसी दबंगई करने वालों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जरूरत है?

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