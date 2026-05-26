मीटिंग के बहाने दिल्ली से ले गया लखनऊ, होटल में खाने में मिलाया नशा; फिर बिस्तर पर लिटाकर…

इसी बहाने वह युवती को दिल्ली से लखनऊ लेकर गया. लखनऊ पहुंचने के बाद उसे गोमतीनगर क्षेत्र के एक होटल में ठहराया गया. आरोप है कि वहां आरोपी ने खाने या पीने की चीज में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे युवती की हालत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई. आरोप के अनुसार, इसी बेहोशी की स्थिति का फायदा उठाकर उसके साथ गलत काम किया गया. जब उसे होश आया तो उसे अपनी स्थिति का अंदाजा हुआ और उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन तब तक हालात बदल चुके थे.
युवती होटल से कैसे भागी?
पुलिस ने क्या कहा?
पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पीड़िता के बयान दर्ज किए गए हैं और मेडिकल जांच की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है. आरोपी की पहचान के आधार पर उसकी तलाश की जा रही है और पुलिस टीम अलग-अलग जगहों पर छानबीन कर रही है. यह घटना लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि किस तरह भरोसे और नौकरी के नाम पर धोखा देकर गंभीर अपराध किए जा सकते हैं. पुलिस मामले की जांच पूरी कर सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है.