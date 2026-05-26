मीटिंग के बहाने दिल्ली से ले गया लखनऊ, होटल में खाने में मिलाया नशा; फिर बिस्तर पर लिटाकर…

युवती होटल से कैसे भागी?

जब युवक अभिषेक) सो रहा था तो किसी तरह वह खुद को संभालते हुए वहां से निकलने में सफल रही और वापस दिल्ली पहुंची. दिल्ली लौटने के बाद उसने अपने साथ हुई घटना की जानकारी पुलिस को दी और शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे संबंधित स्थान की पुलिस को भेजा गया और लखनऊ के गोमतीनगर थाने में केस दर्ज किया गया.

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पीड़िता के बयान दर्ज किए गए हैं और मेडिकल जांच की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है. आरोपी की पहचान के आधार पर उसकी तलाश की जा रही है और पुलिस टीम अलग-अलग जगहों पर छानबीन कर रही है. यह घटना लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि किस तरह भरोसे और नौकरी के नाम पर धोखा देकर गंभीर अपराध किए जा सकते हैं. पुलिस मामले की जांच पूरी कर सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है.