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मीटिंग के बहाने दिल्ली से ले गया लखनऊ, होटल में खाने में मिलाया नशा; फिर बिस्तर पर लिटाकर…

Meeting pretext crime: एक युवती को मीटिंग के बहाने दिल्ली से लखनऊ ले जाकर एक युवक के खिलाफ रेप केस का आरोप है. युवती ने बताया है कि मुझे अभिषेक मीटिंग के बहाने दिल्ली से लखनऊ ले गया और वहां होटल में मेरे साथ संबंध बनाए.

By: Satyam Sengar | Published: May 26, 2026 4:52:09 PM IST

मीटिंग के बहाने दिल्ली से ले गया लखनऊ और फिर किया रेप.
मीटिंग के बहाने दिल्ली से ले गया लखनऊ और फिर किया रेप.


दिल्ली-लखनऊ से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जिसमें नौकरी और कंपनी मीटिंग का झांसा देकर एक युवती को धोखे से बुलाया गया और उसके साथ नशे में रेप किया गया. पीड़िता दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में रहती है. उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी, जिसने खुद को एक कंपनी से जुड़ा हुआ बताया और उसे नौकरी दिलाने और अच्छे करियर का भरोसा दिया. धीरे-धीरे उसने युवती का विश्वास जीत लिया और उसे यह कहा कि एक जरूरी कंपनी मीटिंग में लखनऊ में शामिल होना है.

इसी बहाने वह युवती को दिल्ली से लखनऊ लेकर गया. लखनऊ पहुंचने के बाद उसे गोमतीनगर क्षेत्र के एक होटल में ठहराया गया. आरोप है कि वहां आरोपी ने खाने या पीने की चीज में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे युवती की हालत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई. आरोप के अनुसार, इसी बेहोशी की स्थिति का फायदा उठाकर उसके साथ गलत काम किया गया. जब उसे होश आया तो उसे अपनी स्थिति का अंदाजा हुआ और उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन तब तक हालात बदल चुके थे.

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युवती होटल से कैसे भागी?

जब युवक अभिषेक) सो रहा था तो किसी तरह वह खुद को संभालते हुए वहां से निकलने में सफल रही और वापस दिल्ली पहुंची. दिल्ली लौटने के बाद उसने अपने साथ हुई घटना की जानकारी पुलिस को दी और शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे संबंधित स्थान की पुलिस को भेजा गया और लखनऊ के गोमतीनगर थाने में केस दर्ज किया गया.

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पीड़िता के बयान दर्ज किए गए हैं और मेडिकल जांच की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है. आरोपी की पहचान के आधार पर उसकी तलाश की जा रही है और पुलिस टीम अलग-अलग जगहों पर छानबीन कर रही है. यह घटना लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि किस तरह भरोसे और नौकरी के नाम पर धोखा देकर गंभीर अपराध किए जा सकते हैं. पुलिस मामले की जांच पूरी कर सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है.

Tags: crime newsdelhi news
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