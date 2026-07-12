शौच के लिए घर से निकली थी लड़की, बदमाशों ने अपहरण कर किया सामूहिक दुष्कर्म; 6 आरोपी गिरफ्तार

Odisha Crime: ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के तलसरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक किशोर भी शामिल है. पुलिस के अनुसार, पीड़िता छत्तीसगढ़ की रहने वाली है और अपने मामा के घर शादी समारोह में शामिल होने के लिए तलसरा थाना क्षेत्र के एक गांव आई थी. घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रात के समय लड़की घर से बाहर शौच के लिए निकली थी. इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार सात युवकों ने कथित तौर पर उसका अपहरण कर लिया और उसे पास के जंगल में ले गए. वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप है. वारदात के बाद आरोपी उसे गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गए.

पीड़िता ने परिजनों को सुनाई आपबीती

किसी तरह पीड़िता घर पहुंची और उसने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई. इसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. पुलिस सूत्रों ने बताया कि मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें एक नाबालिग लड़का भी शामिल है. किशोर आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड के निर्देशानुसार बाल संरक्षण अभिरक्षा में भेजा गया है.

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6 आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी की तलाश जारी

शेष एक आरोपी की तलाश जारी है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2), 70(2) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया है. पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है.

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