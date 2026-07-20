Home > क्राइम > Odisha Crime: रथ यात्रा से अपनी ही गर्लफ्रेंड को किडनैप कर जंगल ले गया प्रेमी, फिर किया ऐसा काम; दूसरे दिन मिली लड़की की लाश

Odisha Crime: रथ यात्रा से अपनी ही गर्लफ्रेंड को किडनैप कर जंगल ले गया प्रेमी, फिर किया ऐसा काम; दूसरे दिन मिली लड़की की लाश

Odisha Crime: रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरिता 16 जुलाई को कुचिंडा में रथ यात्रा के दौरान अचानक लापता हो गई थी. काफी ढूंढने के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला. इसके बाद, उसके परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

By: Divyanshi Singh | Published: July 20, 2026 4:06:47 PM IST

रथयात्रा से युवती को किडनैप कर ले गया प्रेमी
रथयात्रा से युवती को किडनैप कर ले गया प्रेमी


Odisha Crime: ओडिशा के संबलपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 24 साल की महिला को उसके प्रेमी ने किडनैप करके उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने इस मामले में महिला के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की जानकारी के बाद पुलिस ने महिला की बॉडी जंगल से बरामद की और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. जांच जारी है. मृतक की पहचान 24 साल की सरिता के रूप में हुई है. वह महुलपाली पुलिस स्टेशन एरिया के कुसुमी महुलागुड़ा गांव की रहने वाली थी और कुचिंडा शहर में एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी. पुलिस के मुताबिक, सरिता का कुचिंडा पुलिस स्टेशन एरिया के कुंडापोसी गांव के रहने वाले 27 साल के आरोपी अनिल प्रूसेठ के साथ लव रिलेशनशिप था.

कार में ले जाकर हत्या कर दी गई

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरिता 16 जुलाई को कुचिंडा में रथ यात्रा के दौरान अचानक लापता हो गई थी. काफी ढूंढने के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला. इसके बाद, उसके परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. बाद में, सरिता के पिता ने अनिल प्रूसेठ पर अपनी बेटी को किडनैप करने, मर्डर करने और उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने का आरोप लगाते हुए एक लिखित कंप्लेंट दर्ज कराई. कंप्लेंट के बाद, पुलिस ने जांच शुरू की और पूछताछ के लिए अनिल प्रूसेठ को हिरासत में लिया. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान, आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि वह सरिता को अपनी कार में ले गया, उसकी हत्या की और बाद में उसकी बॉडी को जमनकिरा पुलिस स्टेशन एरिया में बदरमा जंगल के नीचे फेंक दिया.

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जंगल से बॉडी बरामद

आरोपी के बयान, उसकी पहचान और गवाहों की मौजूदगी के आधार पर, पुलिस ने जंगल से सरिता की बॉडी बरामद की. बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया. जांच के दौरान, आरोपी ने पुलिस को हत्या में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए दुपट्टे के बारे में भी बताया. पुलिस ने दुपट्टा बरामद कर लिया और उसे जब्त कर लिया. पुलिस ने इस मामले में एक और आदमी अशोक किसान को भी हिरासत में लिया है. वह सुंदरगढ़ जिले का रहने वाला बताया जा रहा है. पुलिस का आरोप है कि वह आरोपी और लड़की को अपनी कार में घटनास्थल तक ले गया था. उसके रोल की भी जांच की जा रही है. पुलिस घटना की जांच कर रही है
SDPO प्रदीप दास का कहना है कि मौत का सही कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा. हत्या के पीछे का मकसद, घटना कैसे हुई और क्या कोई और व्यक्ति इसमें शामिल था, समेत सभी पहलुओं की डिटेल में जांच की जा रही है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी फैक्ट्स की जांच कर रही है.

Tags: odisha
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