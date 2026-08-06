Odisa Crime: दूसरे की गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजने की इतनी खौफनाक सजा! कॉलेज छात्र की बेरहमी से की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल

ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले में इंस्टाग्राम पर एक छात्रा को मैसेज भेजना एक कॉलेज छात्र को भारी पड़ गया. आरोप है कि छात्रा के कथित प्रेमी और उसके दोस्तों ने छात्र का रास्ता रोककर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

यह घटना राजनगर क्षेत्र की बताई जा रही है. पीड़ित छात्र मदनपुर कॉलेज में पढ़ता है. वायरल वीडियो में कुछ युवक उसे घेरकर लात-घूंसों से पीटते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

पीड़ित की मां ने शिकायत दर्ज की

पीड़ित की मां ने पट्टामुंडई ग्रामीण थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उनका बेटा मदनपुर कॉलेज में पढ़ाई करता है और गोबिंदपुर में अपने मामा के घर रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहा है. घटना वाले दिन वह कॉलेज गया था, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटा. बाद में गांव के एक युवक ने उनके परिवार को एक वीडियो भेजा, जिसमें कुछ लड़के उनके बेटे के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे थे. इसके बाद परिवार ने पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. वायरल वीडियो के आधार पर तीन कॉलेज छात्रों की पहचान कर उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.

पुलिस ने क्या कहा?

पट्टामुंडई ग्रामीण थाने के आईआईसी श्रीकांत कुमार बारिक ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत होता है. उनके अनुसार, पट्टामुंडई कॉलेज का एक छात्र राजनगर थाना क्षेत्र की एक छात्रा के साथ संबंध में था. आरोप है कि पीड़ित छात्र ने उसी छात्रा को इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज दिया था. इससे नाराज होकर छात्रा के कथित प्रेमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी.

पुलिस के अनुसार, वायरल वीडियो में दिखाई देने वाले अधिकांश युवक कॉलेज के छात्र हैं और सभी नाबालिग बताए जा रहे हैं. हालांकि, पीड़ित छात्र का अभी तक पता नहीं चल पाया है. पुलिस का कहना है कि सूचना मिली है कि वह कहीं छिपा हुआ है और उसकी तलाश जारी है.

पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है. सभी संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे. जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

चूंकि मामले में शामिल सभी छात्र नाबालिग हैं, इसलिए पुलिस ने उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की है.