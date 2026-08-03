मंदिर के बाहर कटी जुबान लेकर पड़ा था पति! विदेश से आने के बाद बीवी से हुई ऐसी नोक-झोक; हालत देख फटी रह गईं गांव वालों की आंखें

Odisha Crime: ओडिशा के गंजाम ज़िले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, रविवार सुबह बेगुनियापाड़ा पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाले हंसतुली गाँव के मशहूर काली मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति को खून से लथपथ और दर्द से कराहते हुए देखा. किरण पात्रा, जो 36 साल के थे और दो बच्चों के पिता थे, वो विदेश में मज़दूरी का काम करते थे; दरअसल, उन्होंने चाकू से अपनी जीभ काट ली थी. घर में चल रहे झगड़े के कारण उन्होंने ये कदम उठाया और इस घटना ने हंसतुली गाँव के लोगों को हैरान कर दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पात्रा हाल ही में विदेश में अपना काम पूरा करके गाँव लौटे थे. वहीं फिर रविवार सुबह जब गाँव वाले और श्रद्धालु रोज़ की पूजा के लिए काली मंदिर पहुँचे, तो उन्होंने पात्रा को गंभीर हालत में ज़मीन पर पड़ा पाया; उनके मुँह और गले से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था. गाँव वालों ने तुरंत उनके परिवार और स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी.

आखिर क्या है वजह ?

जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को दी वैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची. शुरुआती जाँच में इस बात की जानकारी मिली कि, स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि शनिवार रात किरण और उनकी पत्नी के बीच तीखी बहस और घरेलू झगड़ा हुआ था. वहीं आशंका है कि इसी झगड़े और मानसिक तनाव की वजह से किरण सुबह-सुबह चाकू लेकर मंदिर गए और अपनी जीभ काट ली. पुलिस अभी इस घटना के हर पहलू की विस्तार से जाँच कर रही है.

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जांच में जुटी पुलिस

जानकारी के मुताबिक, तेज़ी से कार्रवाई करते हुए, पुलिस गंभीर रूप से घायल किरण पात्रा को खल्लीकोट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले गई. प्राथमिक उपचार के बाद, उनकी नाज़ुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें ब्रह्मपुर के MKCG मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर कर दिया. बेगुनियापाड़ा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज भगवान पुजारी ने बताया कि समय पर इलाज मिलने से किरण की हालत अभी स्थिर है. पुलिस अधिकारी के अनुसार, मामले की जाँच की जा रही है, हालाँकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक मामला दर्ज नहीं किया गया है.

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