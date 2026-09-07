Odisha Crime: ‘पति की तबीयत खराब है’ कहकर बुलाया, फिर सुनसान बंगले में ले जाकर किया कांड, थोड़ी देर बाद दोस्त भी पहुंचा और…

Odisha Crime: ओडिशा के जाजपुर जिले के चंडीखोल इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक 32 साल की महिला के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया है. एक समाचार एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों में से एक पीड़िता का परिचित था और उसने महिला को यह कहकर बुलाया था कि उसके पति की तबीयत ठीक नहीं है. पति की बीमारी के बारे में सुनकर महिला मंगलवार शाम करीब 7 बजे बस से चंडीखोल पहुंची.

पुलिस की जानकारी के मुताबिक, चंडीखोल पहुंचने के बाद आरोपी महिला को एक सुनसान बंगले में ले गए. कुछ देर के बाद उसका एक दोस्त भी वहां पहुंच गया. आरोप है कि दोनों ने शराब पी और फिर महिला के साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद महिला ने बुधवार रात कलिंगनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने शुरू की जांच

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है और आरोपियों का पता लगाने के लिए बडाचना और जेनापुर इलाके में छापेमारी की. जानकारी सामने आ रही है कि शनिवार को पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इस पूरे मामले पर कलिंगनगर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुप्रसन्न मल्लिक का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया.

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स्थानीय अदालत में किया पेश

पुलिस ने शनिवार को दोनों आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया, जिसने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इस बीच, पीड़िता का सुकिंदा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) में इलाज चल रहा है. इसके अलावा, पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच कर रही है.

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