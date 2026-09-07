Home > क्राइम > Odisha Crime: ‘पति की तबीयत खराब है’ कहकर बुलाया, फिर सुनसान बंगले में ले जाकर किया कांड, थोड़ी देर बाद दोस्त भी पहुंचा और…

Odisha Crime: ‘पति की तबीयत खराब है’ कहकर बुलाया, फिर सुनसान बंगले में ले जाकर किया कांड, थोड़ी देर बाद दोस्त भी पहुंचा और…

Odisha Crime: ओडिशा के जाजपुर जिले में 32 साल की महिला से एक परिचित ने अपने दोस्त के साथ मिलकर गैंगरेप किया. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि आरोपी ने फोन कर कहा कि तुम्हारे पति की तबीयत खराब है.

By: Sohail Rahman | Published: September 7, 2026 11:58:14 AM IST

ओडिशा के जाजपुर में महिला के साथ गैंगरेप
ओडिशा के जाजपुर में महिला के साथ गैंगरेप


Odisha Crime: ओडिशा के जाजपुर जिले के चंडीखोल इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक 32 साल की महिला के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया है. एक समाचार एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों में से एक पीड़िता का परिचित था और उसने महिला को यह कहकर बुलाया था कि उसके पति की तबीयत ठीक नहीं है. पति की बीमारी के बारे में सुनकर महिला मंगलवार शाम करीब 7 बजे बस से चंडीखोल पहुंची.

पुलिस की जानकारी के मुताबिक, चंडीखोल पहुंचने के बाद आरोपी महिला को एक सुनसान बंगले में ले गए. कुछ देर के बाद उसका एक दोस्त भी वहां पहुंच गया. आरोप है कि दोनों ने शराब पी और फिर महिला के साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद महिला ने बुधवार रात कलिंगनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई.

You Might Be Interested In

पुलिस ने शुरू की जांच

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है और आरोपियों का पता लगाने के लिए बडाचना और जेनापुर इलाके में छापेमारी की. जानकारी सामने आ रही है कि शनिवार को पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इस पूरे मामले पर कलिंगनगर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुप्रसन्न मल्लिक का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया.

यह भी पढ़ें – आधी रात को टैम्पो में शांत कर दी चीखें, लोहे की रॉड से संवेदनशील अंग पर घातक हमले; मेडिकल रिपोर्ट देख कोर्ट सख्ते में, क्रूरता…

स्थानीय अदालत में किया पेश

पुलिस ने शनिवार को दोनों आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया, जिसने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इस बीच, पीड़िता का सुकिंदा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) में इलाज चल रहा है. इसके अलावा, पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें – Gujarat Crime: लिव-इन-पर्टनर का किया था बेरहमी से कत्ल, फिर बीच सड़क पर पुलिस ने दी ऐसी खुराक; देखने वालों के भी उड़ेंगे होश

Tags: crime newsOdisha News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हॉलीवुड की 5 हॉरर फिल्में

September 6, 2026

शिवजी के 8 असुर भक्त: जिनकी तपस्या से पिघल गए...

September 6, 2026

2026 का टेस्ट का रन-मशीन कौन? देखें टॉप बल्लेबाजों की...

September 6, 2026

मिर्जापुर फिल्म में रसिका दुग्गल ने कैसे शूट किए रोमांटिक...

September 6, 2026

शिवजी के 8 नामों का जाप, जगाएं सोया भाग्य!

September 6, 2026

कौन हैं मिर्जापुर द मूवी की सिजा शैनन?

September 6, 2026
Odisha Crime: ‘पति की तबीयत खराब है’ कहकर बुलाया, फिर सुनसान बंगले में ले जाकर किया कांड, थोड़ी देर बाद दोस्त भी पहुंचा और…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Odisha Crime: ‘पति की तबीयत खराब है’ कहकर बुलाया, फिर सुनसान बंगले में ले जाकर किया कांड, थोड़ी देर बाद दोस्त भी पहुंचा और…
Odisha Crime: ‘पति की तबीयत खराब है’ कहकर बुलाया, फिर सुनसान बंगले में ले जाकर किया कांड, थोड़ी देर बाद दोस्त भी पहुंचा और…
Odisha Crime: ‘पति की तबीयत खराब है’ कहकर बुलाया, फिर सुनसान बंगले में ले जाकर किया कांड, थोड़ी देर बाद दोस्त भी पहुंचा और…
Odisha Crime: ‘पति की तबीयत खराब है’ कहकर बुलाया, फिर सुनसान बंगले में ले जाकर किया कांड, थोड़ी देर बाद दोस्त भी पहुंचा और…