Home > क्राइम > महिला ने ठुकराया ऑफर, तो ‘सरकारी बाबू’ के तन-बदन में लगी आग! लेडीज टॉयलेट में लगाया स्पाई कैमरा और फिर…

महिला ने ठुकराया ऑफर, तो ‘सरकारी बाबू’ के तन-बदन में लगी आग! लेडीज टॉयलेट में लगाया स्पाई कैमरा और फिर…

Crime News: ओडिशा में एक जूनियर क्लर्क ने महिला सहकर्मी का प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर महिला शौचालय में स्पाई कैमरा लगा दिया. शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार हुआ और उसे निलंबित कर दिया गया.

By: Preeti Rajput | Published: June 2, 2026 4:18:34 PM IST

महिला ने ठुकराया ऑफर, तो 'सरकारी बाबू' के तन-बदन में लगी आग!
महिला ने ठुकराया ऑफर, तो 'सरकारी बाबू' के तन-बदन में लगी आग!


Crime News: ओडिशा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां के सरकारी दफ्तर में महिलाओं की निजता से खिलवाड़ करने का आरोप लगा है. जगतसिंहपुर जिले के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) कार्यालय में काम करने वाली एक जूनियर क्लर्क को महिला शौचालय में स्पाई कैमरा लगाने और वीडियो रिकॉर्ड करने के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया गया. मामला का खुलासा होने के बाद जिला प्रशासन ने इस मामले में तुरंत एक्शन लिया. आरोपी को काम से निलंबित कर दिया गया है. पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं. 

महिला शौचालय में स्पाई कैमरा

जगतसिंहपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) अंकित वर्मा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की जानकारी दी. पुलिस के मुताबिक,  आरोपी संजय अडेखा डीआरडीए कार्यालय में जूनियर क्लर्क के पद पर काम करता था. जांच में पता लगा कि दफ्तर की महिला सहकर्मी ने उसका प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया था. जिससे नाराज और बदले लेने के नियत से उसने महिला शौचालय में स्पाई कैमरा लगाने जैसी शर्मनाक हरकत की. 

You Might Be Interested In

यूट्यूब से हासिल की जानकारी 

पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि संजय ने इसी साल जनवरी में यूट्यूब पर वीडियो देखकर जासूसी कैमरों से जूड़ी सारी जानकारी इकट्ठा की थी. फिर उसने एक ऑनलाइन स्पाई कैमरा भी ऑर्डर किया. मार्च के महीने में उसने मौका मिलते ही दफ्तर के महिला शौचालय में इस कैमरे को लगा दिया. उसके बाद वह रोज वहां की रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल पर देखा करता था. क्लर्क हर हफ्ते कैमरे की बैटरी चार्ज करने के लिए उसे निकालता और वापस लगा देता था. 

आरोपी को किया गिरफ्तार 

महिला सहकर्मियों के शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शिकायत दर्ज की. शनिवार को इस मामले में पुलिस ने आरोपी क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने संजय के ठिकानों पर छापेमारी की थी. तभी उसके पास से एक स्पाई कैमरा, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव और CCTV की हार्ड डिस्क आदी बरामद किए गए. मामले की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. 

राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ में नाबालिग बना ‘हत्यारा’, मां के गैरमर्द के साथ संबंध थे, एक दिन खो बैठा आपा और फिर…

फोरेंसिक जांच की तैयारी 

SP अंकित वर्मा ने जानकारी दी कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने अपने इस घिनौने काम को लेकर खेद जताया है. उसने पुलिस और जिला परिषद अध्यक्ष के सामने हाथ जोड़कर भी माफी मांगी है. उसने पुलिस ने नरमी बरतने की गुहार लगाई है. हालांकि, पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है. पुलिस पता लगा रही है कि रिकॉर्ड किए गए वीडियो किसी के साथ शेयर किए है या नहीं. 

Devar Bhabhi Love Story: ‘नेता जी’ की पीठ के पीछे 5 साल तक देवर-भाभी रोज रात को कमरा बंद करके बनाते थे संबंध, राज़ खुलता उससे पहले हो गया कांड!

Tags: crime newsOdisha News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं हीरल रदादिया? Photos देख मचल उठेगा मन

June 2, 2026

अब सालभर की टेंशन खत्म! Airtel का सबसे सस्ते सालभर...

June 2, 2026

पीले सूट में जलवा बिखेरती दिखी भोजपूरी एक्ट्रेस मोनालिसा

June 2, 2026

आर माधवन की 6 दमदार फिल्में

June 1, 2026

RCB की जीत के बाद विराट-अनुष्का के खूबसूरत पल

June 1, 2026

ज्यादा योग करने के नुकसान

June 1, 2026
महिला ने ठुकराया ऑफर, तो ‘सरकारी बाबू’ के तन-बदन में लगी आग! लेडीज टॉयलेट में लगाया स्पाई कैमरा और फिर…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

महिला ने ठुकराया ऑफर, तो ‘सरकारी बाबू’ के तन-बदन में लगी आग! लेडीज टॉयलेट में लगाया स्पाई कैमरा और फिर…
महिला ने ठुकराया ऑफर, तो ‘सरकारी बाबू’ के तन-बदन में लगी आग! लेडीज टॉयलेट में लगाया स्पाई कैमरा और फिर…
महिला ने ठुकराया ऑफर, तो ‘सरकारी बाबू’ के तन-बदन में लगी आग! लेडीज टॉयलेट में लगाया स्पाई कैमरा और फिर…
महिला ने ठुकराया ऑफर, तो ‘सरकारी बाबू’ के तन-बदन में लगी आग! लेडीज टॉयलेट में लगाया स्पाई कैमरा और फिर…