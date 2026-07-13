Crime News:अपनी ही बेटी का बार-बार यौन शोषण कर रहा था बाप, आपत्तिजनक तस्वीरों के जरिए करता था ब्लैकमेल; चैट पढ़ पुलिस का भी ठनका माथा

Crime News: ओडिशा के गंजम जिले के ब्रह्मपुर में सुसाइड की कोशिश करने वाली एक युवती के पिता को पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है. युवती ने अपने पिता पर लंबे समय तक सेक्सुअल अब्यूज, ब्लैकमेल और मेंटल टॉर्चर समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है. जांच अभी भी जारी है.

पुलिस के मुताबिक, अपने बयान में युवती ने कहा है कि उसके पिता ने बार-बार उसका सेक्सुअल अब्यूज किया. इसके अलावा, उसने उस पर दूसरे आदमियों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने का भी दबाव डाला. युवती ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने विरोध किया, तो उसके पिता ने उसे मेंटली टॉर्चर किया.

चैटिंग के आधार पर गिरफ्तार

एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आलोक जेना ने घटना की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया है. जांच के दौरान, युवती और उसके पिता के बीच चैट, मोबाइल फोन और दूसरे सबूत जब्त किए गए. इन सबूतों के आधार पर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया. ASP आलोक जेना ने कहा कि जांच के दौरान कई और लोगों के नाम भी सामने आए हैं. उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है. अगर उनके खिलाफ काफी सबूत मिलते हैं, तो और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लिए

पुलिस जांच में यह भी पता चला कि आरोपी पिता ने अपनी बेटी के एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपने पास रखे थे. आरोप है कि जब लड़की ने पूरी बात बताने की कोशिश की, तो उसके पिता ने उसे रोकने के लिए उसके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लिए. नीमाखंडी पुलिस स्टेशन ने इस मामले में BNS की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. यह केस 9 जुलाई, 2026 की शाम को दर्ज किया गया था.

पीड़िता ने ससुराल में खुद को आग लगाई

जांच में यह भी पता चला कि पीड़िता की शादी 2025 में हुई थी. शादी के करीब छह महीने बाद उसने सोशल मीडिया पर अपने पिता पर सेक्शुअल अब्यूज और हैरेसमेंट का आरोप लगाया. इन आरोपों के बाद उसकी शादी में अनबन शुरू हो गई और वह अपने ससुराल वालों से अलग हो गई. 9 जुलाई की सुबह लड़की अपने ससुराल लौट आई. वहां उसने खुद को घर की छत पर बंद कर लिया, खुद पर पेट्रोल डाला और आग लगा ली. उसके देवर ने उसे समय पर बचाया और इलाज के लिए ब्रह्मपुर के MKCG मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भर्ती कराया. बाद में, उसकी गंभीर हालत को देखते हुए, उसे भुवनेश्वर के SUM हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया.

ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण के आरोप

जांच के दौरान, पुलिस ने आरोपी के दो मोबाइल फोन और पीड़िता का एक मोबाइल फोन जब्त किया. इनकी जांच की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी ने शादी से पहले पीड़िता के ससुर से ₹10 लाख लिए थे. जब महिला ने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने कथित तौर पर आपत्तिजनक तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. पुलिस का मानना ​​है कि लगातार यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और मानसिक प्रताड़ना के कारण महिला ने इतना बड़ा कदम उठाया.

मामले की जांच कर रही है पुलिस

जांच के दौरान, आरोपी का फोरेंसिक मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया गया. एक साइंटिफिक टीम पीड़िता के ससुराल गई और मौके से दूसरे सबूत इकट्ठा किए. महिला की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन वह अभी भी मेडिकल देखरेख में है. पुलिस का कहना है कि वे पूरी और बिना किसी भेदभाव के जांच कर रहे हैं. अगर जांच में दूसरे लोगों के शामिल होने का पता चलता है, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.