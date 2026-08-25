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मकान मालिक को आ रही थी दुर्गंध, किचन स्लैब के नीचे दफन थी औरत की लाश; घर से गायब बेटा

Odisha Crime: बढ़ते अपराध की इस दुनिया से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानकर आप पुरुषों की नहीं बल्कि औरतों की रूह कांप उठेगी. दरअसल, ओडिशा के पुरी शहर के कुंभारपाड़ा इलाके में एक किराए के मकान से महिला की लाश मिली है.

By: Heena Khan | Published: August 25, 2026 12:15:56 PM IST

odisha crime
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Odisha Crime: बढ़ते अपराध की इस दुनिया से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानकर आप पुरुषों की नहीं बल्कि औरतों की रूह कांप उठेगी. दरअसल, ओडिशा के पुरी शहर के कुंभारपाड़ा इलाके में एक किराए के मकान से महिला की लाश मिली है. जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. बता दें कि महिला की लाश घर की रसोई में बने स्लैब के नीचे छिपी हुई थी. हैरान कर देने वाली बात ये है कि इस हत्या के बाद घर से बेटा गायब है. वहीं पुलिस अब जांच में जुट गई है और मामला काफी संगीन बताया जा रहा है. 

किचन स्लैब के नीचे मां की लाश 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, महिला करीब दो महीने पहले अपने बेटे के साथ इस किराए के मकान में रहने आई थी. जिसके बाद पिछले कुछ समय से मकान मालिक को रसोई से लगातार बदबू आ रही थी. इसके अलावा स्लैब के आसपास गंदा पानी और कचरा भी पड़ा हुआ था. उस घर की हालत इतनी खराब थी कि तुरंत मकान मालिक ने इस बात की सूचना पुलिस को दी.  सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रसोई की जांच शुरू की. संदेह के आधार पर स्लैब को तोड़ा गया. जिसके बाद उसके नीचे से महिला की लाश निकली. लाश का वो हाल था कि पुलिस भी दंग रह गई और फौरन वैज्ञानिक टीम को बुलवाया गया. 

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लापता है बेटा 

पुरी एसपी प्रतीक सिंह के अनुसार, घटनास्थल से वैज्ञानिक टीम ने कई नमूने और अन्य संभावित सबूत जुटाए हैं. इनकी जांच के आधार पर महिला की मौत की वजह और घटना की पूरी परिस्थितियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. पुलिस के लिए महिला के बेटे का रविवार से लापता होना भी अहम कड़ी माना जा रहा है. जांच अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि महिला की मौत कब और किन परिस्थितियों में हुई तथा शव को रसोई के स्लैब के नीचे किसने और कब छिपाया.

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Tags: crime newsmurder caseodisha crime
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