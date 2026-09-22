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Odisha: युवती छोड़ने की लगाती रही गुहार, लेकिन नहीं रुकी भीड़ युवक को बुरी तरह… जमुई के बाद ओडिशा में कपल के साथ कांड

Dhenkanal Couple Assault: जमुई घटना के कुछ ही घंटों बाद अब ओडिशा से भी बिल्कुल मिलती जुलती घटना सामने आ रही है. युवक और युवती को कुछ लोगों ने रोक लिया और इसके बाद उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की.

By: Shristi S | Last Updated: September 22, 2026 7:39:45 PM IST

जमुई के बाद ओडिशा में कपल को घेरा
जमुई के बाद ओडिशा में कपल को घेरा


Odisha Couple Harassment Case: बिहार के जमुई में नाबालिग लड़के और लड़की के साथ कथित बदसलूकी का मामला अभी चर्चा में ही था कि ओडिशा से भी ऐसा ही परेशान करने वाला मामला सामने आया है. ढेंकनाल जिले में कपिलाश की ओर जाने वाली सड़क पर एक युवक और युवती को कथित तौर पर कुछ लोगों ने रोक लिया. इसके बाद उनके साथ मारपीट और बदसलूकी किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया. वीडियो में युवती लोगों से दोनों को छोड़ने की अपील करती नजर आती है. मामले में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया और बाकी लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है. 

कपिलाश से लौटते वक्त रोका गया कपल

पुलिस के मुताबिक, कटक जिले के चार लोग दो मोटरसाइकिलों से कपिलाश  गए थे. वापस लौटते समय रास्ते में किसी बात को लेकर स्थानीय लोगों के साथ विवाद हो गया. इसके बाद कथित तौर पर एक स्थानीय युवक ने अपने परिवार के कुछ सदस्यों को बुलाया. आरोप है कि इसी दौरान कपल को रोककर उनके साथ मारपीट की गई. 

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सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कुछ लोग बाइक सवार युवक-युवती को घेरते दिखाई दिए. युवक के साथ मारपीट होती नजर आई, जबकि युवती आसपास मौजूद लोगों से उन्हें छोड़ने की गुहार लगाती सुनाई दी. घटना के दौरान मौजूद किसी व्यक्ति ने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड किया, जो बाद में सोशल मीडिया पर पहुंच गई. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की है.  

SP अभिनव सोनकर ने क्या कहा?

ढेंकनाल के पुलिस अधीक्षक अभिनव सोनकर के मुताबिक, मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है और घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है. पुलिस यह भी पता कर रही है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई और इसके बाद घटनाक्रम किस तरह बढ़ा. 

जीरो FIR के बाद कई धाराओं में केस

रिपोर्टों के मुताबिक, कपल की ओर से जीरो FIR दर्ज कराई गई थी, जिसे संबंधित थाने को भेजा गया. मामले में भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं के साथ महिला के साथ कथित छोड़छाड़, आपराधिक बल के इस्तेमाल और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है. 

Tags: Jamui Newsodisha
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