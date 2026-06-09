Home > ओडिशा > ₹6000 से करोड़ों का सफर! सरकारी इंजीनियर के 14 लग्जरी ठिकाने, नोटों से लबालब भरे मिले बैंक लॉकर; उड़ गए अफसरों के तोते!

₹6000 से करोड़ों का सफर! सरकारी इंजीनियर के 14 लग्जरी ठिकाने, नोटों से लबालब भरे मिले बैंक लॉकर; उड़ गए अफसरों के तोते!

1999 में जूनियर इंजीनियर बैकुंठ नाथ बेहरा की सैलरी मात्र 6000 थी, जबकि आज 80,000 रुपये महीने है लेकिन उनके नाम पर करोड़ों की नकदी और 10 से भी ज्यादा प्रॉपर्टी कहां से आईं, इसकी जांच करने वाले अधिकारी भी हक्के-बक्के रह गए.

By: Kajal Jain | Published: June 9, 2026 3:15:49 PM IST

₹6000 से करोड़ों का सफर! सरकारी इंजीनियर के 14 लग्जरी ठिकाने, नोटों से लबालब भरे मिले बैंक लॉकर; उड़ गए अफसरों के तोते!
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एक और सरकारी कर्मचारी के करप्शन के मामले ने अधिकारियों के होश उड़ा दिए हैं. ओडिशा विजिलेंस विभाग ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैकुंठ नाथ बेहरा को अरेस्ट किया है. बेहरा कंधमाल जिले के बलिगुड़ा में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (ITDA) में कार्यरत हैं. साल 1999 में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर अपॉइंटमेंट हुआ था, तब सैलरी भी 6000 रुपये थे. आज सैलरी 80,000 रुपये है. और इतने कम सालों में बैकुंठ नाथ बेहरा ने बड़े-बड़े शहरों के 9 ठिकानों पर 5 मल्टीस्टोरे बिल्डिंग, 13 प्लॉट, सोने की ज्वैलरी और बैंक लॉकर्स में करोड़ों का कैश जमा कर लिया है. 

विजिलेंस डिपार्टमेंट ने की छापेमारी

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, बैकुंठ नाथ बेहरा के मामले में ओडिशा विजिलेंस को आय से अधिक संपत्ति रखने की शिकायत मिली थी जिसके बाद भुवनेश्वर के विशेष न्यायाधीश (विजिलेंस) ने सर्च वारंट जारी किया. जांच के दायरे में इंजीनियर के निजी आवास से लेकर सरकारी आवास, पैतृक घर, ऑफिस और परिवार से जुड़े दूसरे ठिकाने भी शामिल  किए गए. इसी कड़ी में शुक्रवार को भुवनेश्वर, जाजपुर, बारिपदा और कंधमाल जिले के 9 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई.

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पत्नी के बैंक लॉकर से निकला कैश का अंबार

विजिलेंस विभाग की छापेमारी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक और अन्य अधिकारियों की बड़ी टीम शामिल थी. इस दौरान टीम को अलग-अलग जगहों से 2.66 लाख कैश बरामद हुआ, पत्नी के नाम पर दो बैंक लॉकर्स का भी खुलासा हुआ. जब अधिकारी जांच के लिए भुवनेश्वर के चंद्रशेखरपुर स्थित एक्सिस बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पहुंचे तो लॉकर खुलते ही कैश का अंबार निकलने लगा. विभाग ने कुल मिलाकर 2 करोड़ रुपये का कैश बरामद किया. इसके अलावा, 552 ग्राम सोने के आभूषण और 45 लाख रुपये की जमा राशि का भी खुलासा हुआ.

प्रॉपर्टी के मामले में इंजीनियर ने साधी चुप्पी

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जब विजिलेंस टीम ने छापेमारी के बाद पूछा कि इतनी प्रॉपर्टी कैसे अर्जित की तो इंजीनियर साहब कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. इसलिए डिपार्टमेंट ने आय से ज्यादा संपत्ति रखने के आरोप में इंजीनियर बैकुंठ नाथ बेहरा की सारी संपत्ति सीज करके पत्नी समेत गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन अदालत में पेशगी हुई.

जानकारी के लिए बता दें कि एजेंसी की छापेमारी में बैकुंठ नाथ बेहरा और उनके परिजनों के नाम भुवनेश्वर में पांच और धर्मशाला में एक इमारत का खुलासा हुआ. इसके अलावा 14 खाली प्लॉट भी मिले, जिसमें से 8 भुवनेश्वर में, 5 जाजपुर में और एक बारीपाड़ा में है. 

बैकुंठ नाथ बेहरा का करियर?

16 अगस्त 1993 को बैकुंठ नाथ बेहरा ने जूनियर इंजीनियर के पद पर सरकारी नौकरी की शुरुआत की. 
31 अक्टूबर 2016 में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर प्रमोशन मिला
फरवरी 2026 में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाया गया और बलिगुड़ा ITDA में पोस्टिंग मिली

ये भी पढ़ें:- 60 की उम्र में शादी…क्या बुराई है? दिग्गज एक्ट्रेस को पसंद आई आमिर खान की ‘ईमानदारी’ , गौरी स्प्राट संग तीसरी शादी पर कही ये बड़ी बात!

Tags: anti corruption drivecorruption caseOdisha Newsproperty seizedvigilence department
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