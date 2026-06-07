Home > क्राइम > बीवी के घर पहुंचा था कांस्टेबल, कुछ मिनटों बाद आग की लपटो में लिपटा; पत्नी और साले को लेकर किया सनसनीखेज खुलासा

बीवी के घर पहुंचा था कांस्टेबल, कुछ मिनटों बाद आग की लपटो में लिपटा; पत्नी और साले को लेकर किया सनसनीखेज खुलासा

Odisha Constable: ब्रह्मपुर शहर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां ओडिशा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट (OMVD) के एक कांस्टेबल ने अपनी पत्नी के सरकारी क्वार्टर के बाहर खुद को आग लगा ली.

By: Shristi S | Published: June 7, 2026 10:25:42 PM IST

ओडिशा ने कांस्टेबल अपनी पत्नी के सरकारी क्वार्टर के बाहर खुद को आग लगा ली
ओडिशा ने कांस्टेबल अपनी पत्नी के सरकारी क्वार्टर के बाहर खुद को आग लगा ली


Odisha Constable Fire Incident: ओडिशा के ब्रह्मपुर शहर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां ओडिशा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट (OMVD) के एक कांस्टेबल ने अपनी पत्नी के सरकारी क्वार्टर के बाहर खुद को आग लगा ली.

यह घटना बिजीपुर चौक इलाके में हुई, जो ब्रह्मपुर टाउन पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है. घटना के बाद कांस्टेबल को गंभीर हालत में AIIMS रेफर किया गया है. वहीं कांस्टेबल ने एक हैरान करने वाला बयान जारी किया है.

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80 प्रतिशत तक बुरी तरह जला कांस्टेबल

घायल कांस्टेबल की पहचान 31 वर्षीय आशुतोष मृदुंगिया के तौर पर हुई है, जो अभी छत्रपुर में तैनात हैं. बताया जा रहा है कि उनका शरीर लगभग 80 प्रतिशत तक बुरी तरह जल गया है. उन्हें पहले ब्रह्मपुर के MKCG मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में हालत गंभीर होने के कारण उन्हें एम्स, भुवनेश्वर रेफर कर दिया गया.

पत्नी और साले ने मिलकर रची खौफनाक साजिश

आशुतोष के अनुसार, क्वार्टर पहुंचने पर उनकी पत्नी और उनके भाई ने उन पर हमला किया. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ने उन पर पेट्रोल डाला और जब वह भागने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके साले ने माचिस जलाकर उन्हें आग के हवाले कर दिया. माचिस जलते ही उनके शरीर में आग लग गई और वह अचानक आग की लपटों से घिर गए. अपनी जान बचाने की कोशिश में वह तुरंत घर से बाहर भागे.

आशुतोष ने कहा कि आग लगने के बाद वह पास के एक घर की ओर भागे. आसपास के लोगों ने उनकी हालत देखी और तुरंत मदद के लिए दौड़े; उन्होंने उन पर एक बाल्टी पानी डाला, जिससे आग बुझ गई.

पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद

पुलिस के अनुसार, आशुतोष ने लगभग डेढ़ साल पहले ब्रह्मपुर में तैनात एक महिला कांस्टेबल से शादी की थी. दोनों के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था. खबर है कि 18 मई को दोनों के बीच हुई बहस के दौरान महिला कॉन्स्टेबल घायल हो गई थीं; उस समय वह गर्भवती थीं. घटना के बाद, उन्होंने महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके चलते आशुतोष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. यह भी बताया गया कि इस दौरान 23 मई को महिला का गर्भपात हो गया. बाद में आशुतोष को जमानत पर रिहा कर दिया गया.

जमानत पर कांस्टेबल पत्नी के सरकारी आवास पहुंचा

पुलिस के मुताबिक, जमानत पर रिहा होने के बाद वह शुक्रवार रात अपनी पत्नी के सरकारी आवास पर पहुंचे और कथित तौर पर आत्मदाह की कोशिश की. आसपास के लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें बचाया गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

FIR दर्ज

बरहमपुर के SP सरवण विवेक एम ने बताया कि मिली शिकायत के आधार पर आरोपी का नाम शामिल करते हुए FIR दर्ज की गई है. पुलिस टीमों और फोरेंसिक यूनिट ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पूरी घटना की सच्चाई का पता लगाने के लिए घटनास्थल और अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है. इस मामले में अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है; जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी.

मामले के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद उचित कदम उठाए जाएंगे. आशुतोष मृदंगिया का अभी इलाज चल रहा है और उन्हें अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है; जरूरत पड़ने पर उन्हें दूसरे अस्पताल में भी भेजा जा सकता है. वे डॉक्टरों की देखरेख में हैं. जांच चल रही है और पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

Tags: aiimsodisha
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