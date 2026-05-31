लव ट्रायंगल का खूनी खेल! लड़की के चक्कर में थार से बाइक में मारी टक्कर, एक युवक की मौत 2 लोग घायल

Odisha Love Triangle Murder Case: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के चंद्रशेखरपुर इलाके में देर रात हुई एक सड़क घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया. शुरुआती तौर पर इसे सड़क दुर्घटना माना गया, लेकिन पुलिस जांच में मामला कथित रूप से सुनियोजित हत्या का निकला. घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी घायल हो गए हैं. पुलिस के अनुसार, मृतक और मुख्य आरोपी के बीच एक युवती को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. घटना वाली रात दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद हालात बिगड़ गए.

आरोप है कि विवाद के बाद आरोपी पक्ष ने वाहन से पीछा कर मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे तीन युवक सड़क पर गिर पड़े.

एक की मौत, दो अस्पताल में भर्ती

घटना में गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथियों का अस्पताल में उपचार जारी है. चिकित्सकों की निगरानी में दोनों की हालत पर नजर रखी जा रही है.

6 आरोपी पुलिस गिरफ्त में

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जांच के दौरान घटना में इस्तेमाल किए गए वाहन को भी जब्त कर लिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपियों की भूमिका की गहन जांच की जा रही है.

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भुवनेश्वर के पुलिस उपायुक्त ने क्या कहा?

भुवनेश्वर के डीसीपी जगमोहन मीणा ने कहा कि चंद्रशेखरपुर थाने इलाके की घटना रात 3 बजे की है. देर रात 3 बजे हमें कंट्रोल रूम में कॉल आया कि एक चार पहिया वाहन ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी है और इसमें 3 लोग घायल हैं. सूचना मिलने के तुरंत बाद पीसीआर वैन को मौके पर भेजा गया और तीनों आहत लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद पीसीआर ने थाने में सूचना दी जिसके बाद थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे और घायलों से पूछताछ की.

पूछताछ में पता चला कि यह केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक साजिश थी. घायल और आरोपी एक दूसरे से परिचित हैं. इनका आपस में एक बहस भी हुआ था. घायल लोग दुर्घटना से पहले एक दुकान पर गए थे, जहां आरोपी सूरज काम करता है. मृतक वरुण आरोपी सूरज और एक लड़की का लव ट्रायंगल है, जिसकी वजह से यह पूरी बहस हुई. एक ही लड़की से आरोपी और मृतक दोनों प्यार करते थे जिसकी वजह से विवाद छिड़ा था.

इसी बहस के लिए मृतक और उसके साथ ही सूरज की दुकान पर गए थे. बहस होने पर सूरज के दुकान पर मौजूद उसके 5 साथी भी सूरज की तरफदारी करने लगे. बहस के बाद जब वरुण और उसके दोस्त सूरज की दुकान से वापस अपने घर लौट रहे थे. तभी सूरज के दुकान के मालिक की गाड़ी उसके दुकान पर थी, उसे गाड़ी पर सवार होकर सभी आरोपी वरुण को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़े. दुकान से लगभग 800 मीटर दूर आरोपियों ने जानबूझकर इस दुर्घटना को अंजाम दिया, जिसमें वरुण की मौत हो गई.

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घायलों ने क्या कहा?

पूछताछ में घायलों द्वारा घटना की जानकारी देने के बाद हमने तुरंत आरोपियों को हिरासत में ले लिया और आगे की पूछताछ शुरू कर दी. दुर्घटना रात को 3:00 बजे हुई और हमने सुबह 6:00 तक सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया था. सुबह 11:00 एफआईआर दर्ज होने के बाद हमने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया. आरोपियों में दुकान का मालिक ब्रह्मानंद दास, सूरज विश्वकर्मा जो दुकान पर काम करता है, सूरज के दोस्त चिदानंद दा, आशीष देहूरी, स्वास्तिक भारद्वाज, श्रीधर नायक शामिल हैं. घायलों में से एक वरुण राउतराय को मौत हो गई है, जबकि 2 घायल हैं, जिन इलाज जारी है. जैसे ही हमें पता चला कि इस दुर्घटना के पीछे साजिश है, हमनें आरोपियों पर बीएनएस की धारा 103(1) यानी हत्या के प्रयास की धारा लगाई.

दुर्घटना से हत्या तक पहुंची जांच

पुलिस को सबसे पहले सड़क हादसे की सूचना मिली थी. लेकिन घायल युवकों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की दिशा बदल गई. इसके बाद मामले में गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की गई.

शहर में चर्चा का विषय बना मामला

प्रेम प्रसंग और व्यक्तिगत विवाद से जुड़े इस मामले ने पूरे भुवनेश्वर में सनसनी फैला दी है. लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर एक निजी विवाद किस तरह इतनी भयावह घटना में बदल गया.

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट