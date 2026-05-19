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Video: सड़क पर युवा जोड़े पर की लाठी-डंडोंं की बरसात, लड़के के लिए ढाल बनी लड़की, नहीं पसीजा लोगों का दिल

Odisha Couple Attack Video: ओडिशा के ब्रह्मपुर शहर में सोमवार को एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां सरेआम लोगों की भीड़ ने लड़के-लड़कियों पर लाठियों की बरसात शुरू कर दी.

By: Sohail Rahman | Published: May 19, 2026 9:31:26 AM IST

ओडिशा में कपल पर सरेआम लाठी-डंडों से किया हमला
ओडिशा में कपल पर सरेआम लाठी-डंडों से किया हमला


Odisha Couple Attack Video: ओडिशा के ब्रह्मपुर शहर में सोमवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां शहर के गिरि रोड इलाके में दिनदहाड़े एक युवा जोड़े पर कथित तौर पर बांस की लाठियों से हमला किया गया. यह पूरी घटना सड़क के बीचों-बीच हुई और आसपास मौजूद लोगों के सामने युवक-युवती की पिटाई की गई. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कुछ लोग युवक और युवती पर लगातार हमला कर रहे हैं. वहीं, आसपास मौजूद कुछ लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश भी की, लेकिन स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी रही.

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इलाके में मची अफरा-तफरी

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है. जानकारी के अनुसार, मामला किसी पुराने विवाद या आपसी रंजिश से जुड़ा बताए जा रहे हैं, हालांकि पुलिस अभी सभी पहलुओं की जांच कर रही है. हमले में घायल हुए दोनों युवाओं को इलाज के लिए एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचाया गया.



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पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलने के बाद बैद्यनाथपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस वायरल वीडियो की मदद से आरोपियों की पहचान करने और घटना से जुड़े लोगों का पता लगाने में जुटी हुई है. इस पूरे मामले पर अधिकारियों का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद शहर में सार्वजनिक सुरक्षा और भीड़भाड़ वाले इलाकों में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

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Tags: crime newsOdisha News
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