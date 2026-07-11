दहाड़ती आई 'थार' और चंद मिनटों में गायब हो गया ATM; फिर बदमाशों ने जो किया... CCTV फुटेज में कैद हुआ खौफनाक नजारा!

ओडिशा के बालासोर जिले में शनिवार तड़के एटीएम चोरी की एक साहसिक वारदात सामने आई. खैरा थाना क्षेत्र के तुड़ीगड़िया बाजार में अज्ञात बदमाशों ने एक एटीएम मशीन को उखाड़कर वाहन से खींचते हुए ले गए. आरोप है कि मशीन में मौजूद नकदी निकालने के बाद उसे सड़क किनारे छोड़कर सभी आरोपी फरार हो गए. पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना रात करीब दो बजे की है. बताया जा रहा है कि पांच से अधिक लोग एक काले रंग की थार एसयूवी से एटीएम कियोस्क पहुंचे.

थार से बांधकर घसीटते ले गए वाहन

वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे पहले कियोस्क का प्रवेश द्वार क्षतिग्रस्त किया और फिर रस्सी या अन्य मजबूत साधन की मदद से एटीएम मशीन को वाहन से बांधकर बाहर निकाल लिया.जानकारी के अनुसार, आरोपी मशीन को कुछ दूरी तक सड़क पर घसीटते हुए ले गए. बाद में किसी सुनसान स्थान पर मशीन को तोड़कर उसमें रखी नकदी निकाल ली गई. वारदात को अंजाम देने के बाद क्षतिग्रस्त एटीएम मशीन को सड़क पर छोड़ दिया गया और सभी आरोपी मौके से फरार हो गए.

सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा

घटना की तस्वीरें आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड होने की संभावना है. हालांकि कुछ वीडियो इंटरेनट पर सर्कुलेट भी हुई हैं, लेकिन पुलिस फुटेज की जांच कर रही है ताकि आरोपियों की पहचान और वारदात में इस्तेमाल किए गए वाहन का पता लगाया जा सके.फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि एटीएम में कितनी राशि मौजूद थी. बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर मशीन में रखी नकदी का मिलान किया जा रहा है, जिसके बाद चोरी की सही रकम सामने आएगी.

Balasore, Odisha : Robbers Drag Away ATM Machine with Mahindra Thar An ATM machine is being robbed by tying it to a Mahindra Thar SUV @anandmahindra #Thar अब थार का इस्तेमाल कर चोरी भी होने लगी है. गजब माहौल है pic.twitter.com/ywqDp8gvVU — Shalu Awasthi شالو اوستھی (@Shalu_official) July 11, 2026

पूरे इलाके में मचा कोहराम

वीडियो में आप जो नजारा देख रहे हैं वो आमतौर पर फिल्मों में ही नजर आता है. स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में पिछले कुछ महीनों में लूट की घटना बढ़ती जा रही है. घटना के बाद स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. लोगों का कहना है कि क्षेत्र में चोरी और लूट की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है तथा रात्रि गश्त को और प्रभावी बनाने की जरूरत है. सूचना मिलने पर खैरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, क्षतिग्रस्त एटीएम मशीन को अपने कब्जे में लिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पुलिस सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है.

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