Home > क्राइम > मेहमान बनकर आया, कातिल बनकर निकला! सोते परिवार पर बरसाए डंडे, एक को उतारा मौत के घाट

मेहमान बनकर आया, कातिल बनकर निकला! सोते परिवार पर बरसाए डंडे, एक को उतारा मौत के घाट

Balangir Murder Case: ओडिशा के बालांगीर जिले में शादी टूटने की रंजिश ने एक परिवार को तबाह कर दिया. आरोपी सुरेंद्र साहू अपनी मां के साथ उस घर में मेहमान बनकर पहुंचा, जहां उसका स्वागत किया गया और रात में ठहराया गया. लेकिन आधी रात को उसने सोते हुए परिवार पर डंडे से हमला कर दिया. इस हमले में बिनोद साहू की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी, बेटा और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए.

By: Ranjana Sharma | Published: July 4, 2026 4:36:42 PM IST

शादी टूटने के बाद बौखलाया युवक, सोते परिवार पर बरसाए डंडे
शादी टूटने के बाद बौखलाया युवक, सोते परिवार पर बरसाए डंडे


Balangir Murder Case: ओडिशा के बालांगीर जिले में शादी टूटने की रंजिश ने एक परिवार को तबाह कर दिया. आरोपी सुरेंद्र साहू अपनी मां के साथ उस घर में मेहमान बनकर पहुंचा, जहां उसका स्वागत किया गया और रात में ठहराया गया. लेकिन आधी रात को उसने सोते हुए परिवार पर डंडे से हमला कर दिया. इस हमले में बिनोद साहू की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी, बेटा और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस के मुताबिक, आरोपी की शादी जिस युवती से तय हुई थी, उसका रिश्ता टूटने के बाद वह लगातार नाराज था. वारदात के बाद से आरोपी फरार है और उसकी तलाश जारी है.

मेहमान बनकर आया, फिर बन गया हमलावर

ओडिशा के बालांगीर जिले से एक ऐसी सनसनीखेज घटना सामने आई है जिसने इंसानियत और भरोसे दोनों को झकझोर कर रख दिया है. जिस व्यक्ति को परिवार ने मेहमान समझकर अपने घर में ठहराया, उसी ने रात के अंधेरे में पूरे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि परिवार के तीन अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह दिल दहला देने वाली घटना शुक्रवार रात बालांगीर जिले के पटनागढ़ थाना क्षेत्र के मलिकमुंडा गांव में हुई. मृतक की पहचान बिनोद साहू के रूप में हुई है. उनकी पत्नी हेमलता साहू, बेटा और बेटी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं.

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शादी टूटने के बाद बढ़ती गई रंजिश

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी सुरेंद्र साहू की शादी पिछले वर्ष जंबहाल गांव की एक युवती से तय हुई थी. हालांकि बाद में लड़की के परिजनों ने यह रिश्ता तोड़ दिया था. बताया जा रहा है कि सुरेंद्र की शराब पीने की आदत के कारण युवती के परिवार ने शादी से इनकार कर दिया था. रिश्ता टूटने के बाद भी वह लगातार लड़की के परिवार पर विवाह के लिए दबाव बनाता रहा. पुलिस को आशंका है कि इसी नाराजगी और बदले की भावना ने इस खूनी वारदात को जन्म दिया.

युवती के मामा के घर पहुंचा था आरोपी

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को सुरेंद्र अपनी मां के साथ बिनोद साहू के घर पहुंचा था. बिनोद साहू उस युवती के मामा थे, जिससे कभी सुरेंद्र की शादी तय हुई थी. परिवार को किसी भी खतरे की आशंका नहीं थी. उन्होंने सुरेंद्र और उसकी मां का सम्मान के साथ स्वागत किया. दोनों को भोजन कराया गया और रात में घर पर ही ठहरने की व्यवस्था भी कर दी गई. परिवार को यह अंदाजा तक नहीं था कि जिस व्यक्ति को वे अतिथि समझ रहे हैं, वही कुछ घंटों बाद उनके लिए मौत का कारण बन जाएगा.

आधी रात के बाद बरसाए डंडे

पुलिस के अनुसार, देर रात जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था, तभी सुरेंद्र ने घर में रखा लकड़ी का डंडा उठा लिया. इसके बाद उसने सबसे पहले बिनोद साहू पर हमला किया और उन पर लगातार कई वार किए. इसके बाद उसने घर के अन्य सदस्यों को भी निशाना बनाया. अचानक हुए इस हमले से परिवार को संभलने का मौका तक नहीं मिला. हमला इतना बेरहम था कि बिनोद साहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी, बेटा और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायल पत्नी ने सुनाई खौफनाक रात की कहानी

अस्पताल में भर्ती हेमलता साहू ने पुलिस को बताया कि परिवार को जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुरेंद्र ऐसा कदम उठा सकता है. उनके अनुसार, आरोपी ने पहले उनके पति पर लगातार डंडे से वार किए और फिर घर के अन्य सदस्यों पर भी हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से पूरा परिवार दहशत में आ गया और मदद मांगने तक का मौका नहीं मिल पाया.

वारदात के बाद फरार हुआ आरोपी

घटना की सूचना मिलते ही पटनागढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. जांच अधिकारियों ने घटनास्थल से कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है ताकि वारदात के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आ सके. जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. उसकी तलाश के लिए पुलिस की विशेष टीमें गठित की गई हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. पुलिस का मानना है कि मामला प्रेम संबंध और शादी टूटने से उपजी रंजिश से जुड़ा हो सकता है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद ही पूरी सच्चाई स्पष्ट हो पाएगी.

गांव में दहशत, भरोसे पर उठे सवाल

इस घटना के बाद पूरे मलिकमुंडा गांव में दहशत का माहौल है. ग्रामीण इस बात से स्तब्ध हैं कि जिस व्यक्ति को परिवार ने मेहमान समझकर अपने घर में जगह दी, उसी ने रात के अंधेरे में उनके विश्वास को तोड़ते हुए खून की होली खेल दी. गांव के लोग इस वारदात को लेकर हैरान हैं और चर्चा का विषय यही है कि आखिर कोई व्यक्ति बदले की भावना में इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि उसका स्वागत करने वाले परिवार को ही अपना निशाना बना ले.

Tags: balangir murder caseguest turned killer
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