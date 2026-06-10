Crime News: जंगल में ले जाकर नोंच डाला बदन, 5 मर्दों ने मासूम को बनाया हवस का शिकार; जिंदगी और मौत से लड़ रही 17 साल की नाबालिग

Haryana Gangrape Case: हरियाणा के नूंह जिले से एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. यहां पांच युवकों ने 16 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया है. पुलिस के मुताबिक, इस नूह के पांच युवकों ने 16 साल की लड़की के साथ कथित तौर पर अपहरण कर उसका रेप किया. मंगलवार को पुलिस ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है. पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है. इस घटना के बाद लड़की के पिता ने कहा कि ये मामला 6 जून का है. लड़की के पिता के मुताबिक, 6 जून को सुबह करीब पांच बजे उन्होंने देखा कि बेटी घर पर नहीं है. उन्होंने बताया कि बाद में कुछ पुरूषों ने उसे बाइक से घर छोड़ा था. इसके बाद परिवार को इस घटना की जानकारी मिली.

प्राइवेट वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

जब लड़की घर पर पहुंची, तो परिवार ने उससे पूछा कि वह कहां थी. लड़की ने परिवार को पूरी सच्चाई बता दी. लड़की ने परिवार को बताया कि एक व्यक्ति के पास उसकी प्राइवेट फोटो और वीडियो थे. वह उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दी. उसने उसका बलात्कार भी किया.

पांच लोगों पर दर्ज किया केस

परिवार ने इसकी जानकारी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है. शिकायत के मुताबिक, महिला पुलिस थाने में बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम के तहत FIR दर्ज की. पुलिस ने बताया कि शौकीन के साथ चार अन्य लोगों पर भी लड़की के साथ रेप करने का आरोप है.

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जंगल में किया गैंगरेप

लड़की ने जानकारी दी कि युवक उसे जंगल में लेकर चले गए. वहां लेकर उसके साथ गैंगरेप किया गया. यह मामला पांच जून का है. एक सीनियर पुलिस अधिकारी के मुताबिक, आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों में से एक नाबालिग भी है. पुलिस ने दावा किया कि सभी आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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