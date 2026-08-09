Noida Crime: हत्या या आत्महत्या? कोठी के कमरे में फंदे पर लटका मिला नौकरानी का शव, सेक्टर-51 में मचा हड़कंप

Noida Crime: नोएडा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, पुलिस ने बताया कि नोएडा के सेक्टर 51 में एक घर में काम करने वाली 18 साल की महिला ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. वो घर में छत के पंखे से लटकी हुई मिली. नोएडा पुलिस को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और ज़रूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

घर में नौकरानी का काम करती थी मासूम

नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के मीडिया सेल के अनुसार, महिला नोएडा के होशियारपुर गांव में रहती थी और सेक्टर 51 के एक घर में नौकरानी के तौर पर काम करती थी. पुलिस ने बताया कि महिला मूल रूप से बिहार के कटिहार जिले के सिरकोल गांव की रहने वाली थी. पुलिस अधिकारियों ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और ज़रूरी सबूत इकट्ठा किए. शुरुआती जांच में महिला के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला.

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जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अब उसकी मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चल रही जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि महिला ने यह कदम क्यों उठाया. पुलिस उस घर की परिस्थितियों की भी जांच कर रही है जहां वह काम करती थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उम्मीद है कि रिपोर्ट से मौत की वजह के बारे में और जानकारी मिलेगी.इससे पहले जुलाई में, ग्रेटर नोएडा की एक रेजिडेंशियल सोसाइटी के फ्लैट में 19 साल की घरेलू सहायिका फंदे से लटकी हुई मिली थी; पुलिस को शक था कि यह आत्महत्या का मामला है. यह घटना नॉलेज पार्क पुलिस स्टेशन इलाके के तहत आने वाली ATS प्रिस्टीन सोसाइटी में हुई थी.

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