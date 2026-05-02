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ट्रेन में ऐसा काम कर रही थी महिला, हैरान रह गई पुलिस, मेथम्फेटामाइन के साथ गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने सूरत में निजामुद्दीन ट्रेन से एक महिला को गिरफ्तार किया है. उसके पास से 6.30 करोड़ रुपये की कीमत के ड्रग्स बरामद किए गए हैं. महिला बेहद चतुराई से ड्रग्स को छिपाकर ले जा रही है.

By: Deepika Pandey | Published: May 2, 2026 9:59:26 PM IST

Drugs Smuggling
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दिल्ली से मुंबई जा रही निजामुद्दीन ट्रेन में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने महिला के पास से 6.30  करोड़ रुपये की कीमत के ड्रग्स भी बरामद किए हैं. जानकारी के अनुसार, सूरत रेलवे स्टेशन पर डीआरआई (डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस) की टीम को महिला के बारे में सूचना मिली थी. पुलिस ने जांच के दौरान महिला के पास से मेथम्फेटामाइन ड्रग्स बरामद किए. साथ ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया. आरोपी महिला नासिक की रहने वाली बताई जा रही है.

मुखबिर ने दी सटीक जानकारी

जानकारी के अनुसार, डीआरआई को पहले से ही महिला और ड्रग्स के बारे में गुप्त सूचना मिली थी. सूचना देने वाले व्यक्ति ने महिला की सीट संख्या तक की जानकारी दी थी. इनपुट के आधार पर पुलिस ने सूरत रेलवे स्टेशन पर जाल बिछाया. ट्रेन पहुंचते ही महिला को घेर लिया गया. उसने खुद को साधारण यात्री बताया. उसने बैग के निचले हिस्से में टेप लगाकर ड्रग्स के पैकेट छुपाए थे. उसके ऊपर उसने साधारण सामान जैसे कपड़े और डिब्बे आदि छुपा रखे थे.

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महिला की चालाकी देख पुलिस हैरान

उसकी इस तरह की शातिर हरकत देखकर पुलिस हैरान रह गई. बरामद ड्रग्स की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग 6.30 करोड़ रुपये आंकी गई है. गिरफ्तार महिला की पहचान 45 वर्षीय मेलारियो हेनरी के रूप में हुई है. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की. महिला ने पूछताछ के दौरान बताया कि महिला से ड्रग्स के स्रोत और डिलीवरी नेटवर्क के बारे में बताया कि ये पूरा मामला संगठित तस्करी से जुड़ा हो सकती है.

14 दिनों की न्यायिक हिरासत में महिला

गिरफ्तारी के बाद महिला को सूरत की अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. जांच एजेंसियां महिला के पिछले रिकॉर्ड और उसके कॉन्टैक्ट की जांच की कर रही है. पुलिस का कहना है कि इसके पीछे बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो सकता है. वो ड्रग्स पैक करके ट्रांसपोर्ट करता है. 

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