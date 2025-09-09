Home > क्राइम > NIKKI MURDER CASE: निक्की हत्याकांड में नया मोड़! क्या मौत की मिस्ट्री से हट पाएगा पर्दा?

NIKKI MURDER CASE: ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड में नया मोड़ आया है। वायरल वीडियो और नए सबूतों के बीच पुलिस मौत की असली वजह पता लगाने में जुटी है।

Published By: Shivani Singh
Published: September 9, 2025 18:53:00 IST

ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड मामले में अब भी नए-नए खुलासे हो रहे हैं। इस दर्दनाक हत्याकांड से पूरे देशभर के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। देश में विभिन्न जगहों पर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया था और साथ ही निक्की के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। जैसे-जैसे पुलिस इस मामले में तेजी से छानबीन कर रही है, वैसे-वैसे इस हत्याकांड को सुलाझने में पुलिस को कई अड़चनें आ रही हैं। पुलिस अब तक निक्की हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है । जांच के दौरान इस मामले में नए-नए मो़ड़ आ रहे हैं।

क्या है निक्की हत्याकांड मामले में नया मोड़?

निक्की हत्याकांड मामले में अब एक और हैरान करने वाला खुलासा सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वायरल वीडियो में निक्की की आवाज़ बताई जा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि निक्की अपने ब्यूटी पार्लर को लेकर काफी परेशान हो रही थी। वायरल वीडियो के मुताबिक, निक्की ये कहती हुई सुनाई दी कि ब्यूटी पार्लर में किसी का एक रुपये नहीं लगा है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। वहीं, वायरल वीडियो को लेकर पीड़ित पक्ष का कहना है कि 11 फरवरी 2025 को आरोपी विपिन और उसकी मां ने निक्की के साथ मारपीट की थी। इसके बाद इस घटना के परेशान होकर निक्की और उसकी बहन वापस अपने मायके आ गई थीं।

निक्की हत्याकांड पर क्या कहती है पुलिस?

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, एक बार सारी चीजों की सही तरीके जांच होने के बाद ही पुलिस इस वारदात का पर्दाफाश कर सकेगी। हालांकि, पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या निक्की की मौत सच में घर का सिलेंडर फटने से हुई थी या फिर मौत की असली वजह कुछ और ही है। वारदात में प्रतिदिन सामने आ रहे नए मोड़ के चलते पुलिस को जांच करने में थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है। CCTV फुटेज, वायरल वीडियो जैसे कई सबूत को लेकर पुलिस इस मामले की बेहद ही गंभीरता से जांच करने में जुटी हुई है। निक्की का गायब मोबाइल फोन भी पुलिस के लिए एक नई चुनौती के रूप में सामने आकर खड़ा हो गया है। ऐसे में फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी अश्ट-पष्ट कहने से बच रही है। बेशक निक्की के ससुराल पक्ष जेल में हो, लेकिन मौत की असली वजह अभी भी पर्दे के पीछे ही है।

