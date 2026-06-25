बेंगलुरु ट्रिपल मर्डर में आया नया मोड़, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटी ने बताया हत्या का कारण; ‘परिवार कर रहा था लिव-इन रिलेशनशिप का विरोध’

Bengaluru Triple Murder Case: बेंगलुरु की 25 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्वेता ने हाल ही में अपने माता-पिता और बहन की हत्या के संदर्भ में पुलिस के सामने गुनाह कबूल किया है. उसने बताया कि निजी जिंदगी पर कई सालों से लगी पाबंदियों और लिव-इन पार्टनर के साथ रिश्ते के विरोध की वजह से उसने अपने परिवार के तीन सदस्यों की हत्या कर दी.

हत्या करने के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. उसका कथित साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है. पुलिस का आरोप है कि सोमवार रात दोनों ने सीगेहल्ली के डोमिनिक लेआउट स्थित साई ग्रीन होम्स में परिवार के अपार्टमेंट के अंदर हत्याओं को अंजाम दिया और फिर भाग गए.

लिव-इन की वजह से हो रहा था विवाद

पुलिस का कहना है कि यह मामला आरोपी श्वेता के निजी रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमता है. उसके परिवार के लोग केनेथ के साथ उसके रिश्ते को लेकर लंबे समय से विरोध कर रहे थे. केआर पुरम के पुलिस इंस्पेक्टर एन. सतीश के अनुसार, “महिला की मां इस रिश्ते का कड़ा विरोध करती थी और उसके द्वारा लिए गए भारी बैंक लोन को लेकर अक्सर उसे फटकार लगाती थी.”

श्वेता को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आरोपी और उसके माता-पिता के बीच उसकी निजी जिंदगी और रिश्ते को लेकर बार-बार विवाद होता था. पुलिस ने बताया कि आरोपी और केनेथ दोनों इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और अलग-अलग निजी कंपनियों में कार्यरत हैं. पिछले दो महीने से वो दोनों एक किराए के अपार्टमेंट में लिव-इन में रह रहे थे. परिवार वालों को उनके इस तरह साथ रहने पर कड़ी आपत्ति थी, जिसकी वजह से अक्सर श्वेता के घर में विवाद होता था.

कैसे हुई हत्या?

पुलिस के अनुसार, अपार्टमेंट के अंदर श्वेता ने सबसे पहले अपनी मां पर हमला किया. इस बीच जब उसकी छोटी बहन ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो उसने उसे भी चाकू मार दिया. इस बीच उसके पिता भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन किसी तरह वो अपार्टमेंट से बाहर भागने और पड़ोसियों से मदद मांगने में सफल रहे, लेकिन बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई.