Chandigarh Chain Snatching Video: दिनदहाड़े महिला से सोने की चेन झपटी, CCTV में कैद हुई वारदात

Chandigarh Chain Snatching Video: न्यू चंडीगढ़ के इको सिटी-1 इलाके में हुई दिनदहाड़े चेन स्नैचिंग की घटना ने स्थानीय लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है. घर के बाहर अपने छह महीने के बच्चे को गोद में लेकर टहल रही महिला के साथ हुई इस वारदात ने इलाके में डर और गुस्से का माहौल बना दिया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि रिहायशी इलाकों में बढ़ती आपराधिक घटनाएं अब आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही हैं. घटना के बाद लोगों ने पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं.

जानकारी के अनुसार, करीब 30 से 34 वर्ष की महिला शाम के समय अपने घर के बाहर बच्चे को लेकर टहल रही थी. इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवक वहां पहुंचे. महिला कुछ समझ पाती, उससे पहले ही एक बदमाश ने उसके गले से सोने की चेन झपट ली. बताया जा रहा है कि चेन की कीमत लगभग तीन लाख रुपये थी और उसमें डायमंड का महंगा लॉकेट भी लगा हुआ था. महिला ने विरोध करने की कोशिश की और जोर-जोर से मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन बदमाशों ने उसे धक्का देकर मौके से फरार हो गए. पूरी वारदात इतनी तेजी से हुई कि आसपास मौजूद लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सके.

CCTV में कैद हुई पूरी घटना

इस घटना का सबसे अहम पहलू यह है कि पूरी वारदात इलाके में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बाइक सवार बदमाश किस तरह महिला को निशाना बनाकर कुछ ही सेकंड में फरार हो जाते हैं. हालांकि CCTV फुटेज मिलने के बावजूद अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. इससे स्थानीय लोगों में पुलिस कार्रवाई को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है.

लोगों ने उठाए कानून व्यवस्था पर सवाल

घटना के बाद इलाके के निवासियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की है. लोगों का कहना है कि इको सिटी-1 में पिछले कुछ महीनों से चोरी और स्नैचिंग की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन पुलिस गश्त बेहद कम नजर आती है. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि अपराधी पुलिस की ढीली निगरानी का फायदा उठा रहे हैं. महिलाओं और बच्चों तक को निशाना बनाए जाने से लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है.

पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग

इको सिटी-1 रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान वीरेंद्र कुमार ने प्रशासन से इलाके में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि इलाके की आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसके मुताबिक पुलिस व्यवस्था मजबूत नहीं की गई. उन्होंने मांग की कि इलाके में नियमित पुलिस पेट्रोलिंग शुरू की जाए और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए.

बढ़ते अपराधों से लोगों में डर

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर शहरों में आम नागरिक खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर सकते हैं. जब घर के बाहर बच्चे को गोद में लेकर टहलना भी खतरे से खाली न रहे, तो लोगों का कानून व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होना स्वाभाविक है. स्थानीय लोग अब प्रशासन से सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि जमीन पर सख्त कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं.