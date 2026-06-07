Punjab Crime: युवक ने महिला से बनाया अवैध संबंध, पति से तलाक कराया, फिर लिव-इन में रहने लगा, अब उसकी बेटी की…

Punjab Crime News: पंजाब के नवांशहर से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला के प्रेमी ने उसकी 16 साल की नाबालिग बेटी हत्या कर दी. पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है. बताया जा रहा है कि 45 साल की उषा रानी का 23 सा्ल के युवक गुरविंदर सिंह उर्फ गोपी के साथ अवैध संबंध था, जो राधिका को अच्छा नहीं लगता था.

वहीं राधिका का भी एक बॉयफ्रेंड था. ऐसे में कुछ दिनों पहले गुरविंदर ने राधिका को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए टोका. उसने कहा कि वह लड़कों के साथ न घूमा करे. इस बात को लेकर गुरविंदर और राधिका के बॉयफ्रेंड के बीच बहस हुई. बहस होने पर राधिका ने गुरविंदर को धमकाया कि अब तेरे दिन थोड़े रह गए हैं.

राधिका की गला घोंटकर की हत्या

राधिका की धमकी के बाद गुरविंदर को लगा कि वह उसका नुकसान कर सकती है. इससे उसने 29 मई को अपनी लिव इन पार्टनर उषा को राहों के लिए बस में चढ़ाया और घर आकर राधिका की गला घोंटकर हत्या कर दी.

गुरविंदर ने हत्या के बाद एक सूटकेस खाली किया, लेकिन उसमें से निकाले कपड़ों को जल्दबाजी में सही ढंग से रखना भूल गया. उसने आनन-फानन में लाश को सूटकेस में ढूंसा और खुरालगढ़ के जंगल में ले जाकर जला दिया.

A 16-year-old girl was murdered by her mother’s lover in Punjab’s Nawanshahr, after which the accused stuffed her body into a suitcase and allegedly attempted to burn it in a forest, police said on Saturday. The teenager had been reported missing, following which her mother… https://t.co/6Nig6IRjPn pic.twitter.com/4GWHwQvoyL — Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) June 6, 2026

गुरविंदर ने किसी के साथ जाने का बनाया बहाना

राधिका की मां उषा राहों में फोर्थ क्लास कर्मचारी के तौर पर काम करती थी और जब वह 1 जून को घर आई तो बेटी को मिसिंग पाया. इसके बाद उसने गुरविंदर से पूछा तो उसने किसी के साथ जाने का बहाना बना दिया, लेकिन 3 दिन न लौटने पर मां ने थाना सिटी नवांशहर में शिकायत दे दी.

इसके बाद 1 जून को शिकायत के बाद पुलिस ने 3 जून को शक के आधार पर गुमशुदगी का पर्चा दे दिया. 3 जून को मां ने गुरविंदर पर शक जाहिर किया, जिसके बाद पुलिस कमरे में पहुंची तो कपड़े बिखरे देखे. इस दौरान एक सूटकेट मिसिंग पाया गया.

महिला के तलाक में भी था युवक का हाथ

इससे शक पुख्ता हो गया और गुरविंदर को राउंडअप किया. पूछताछ में उसने पूरी कहानी बता दी. पुलिस ने बताया कि उषा के तलाक में भी कहीं न कहीं युवक का रोल रहा था. 2 साल पहले तक वह विदेश में मजदूरी करता था और लौटने के बाद उसने नवांशहर में ट्रांसपोर्टर के यहां काम शुरू कर दिया.

इस बीच उषा और आरोपी गुरविंदर किराए का कमरा लेकर साथ रहने लगे. ये रिश्ता महिला की 16 साल की बेटी को अच्छा नहीं लगता था. वह गुरविंदर सिंह को घर से निकलने के लिए भी कहती थी. इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.