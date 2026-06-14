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‘तेरे पास जल्द आ रहा हूं’…नवादा के युवक की मौत के बाद दो और दोस्तों ने की आत्महत्या,हनीट्रैप एंगल ने बढ़ाई सनसनी

Bihar Triple Suicide Case: बिहार के नवादा जिले से सामने आया ट्रिपल सुसाइड केस लोगों को हैरान कर रहा है. एक युवक की मौत के बाद उसके दो करीबी दोस्तों द्वारा भी आत्महत्या किए जाने से मामला और ज्यादा रहस्यमय बन गया है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 14, 2026 5:36:02 PM IST

दोस्त की मौत के बाद रोहित ने उठाया खौफनाक कदम
दोस्त की मौत के बाद रोहित ने उठाया खौफनाक कदम


Bihar Triple Suicide Case: बिहार के नवादा जिले से सामने आया ट्रिपल सुसाइड केस लोगों को हैरान कर रहा है. एक युवक की मौत के बाद उसके दो करीबी दोस्तों द्वारा भी आत्महत्या किए जाने से मामला और ज्यादा रहस्यमय बन गया है. परिवार और स्थानीय लोग इस पूरे घटनाक्रम के पीछे किसी बड़े दबाव या ब्लैकमेलिंग की आशंका जता रहे हैं.
 
जानकारी के मुताबिक नवादा जिले के रोह प्रखंड निवासी रवि कुमार पिछले करीब छह वर्षों से गुजरात के वडोदरा में एक निजी कंपनी में नौकरी कर रहा था. कुछ दिन पहले वह छुट्टी बिताकर वापस काम पर लौटा था.परिजनों का कहना है कि रवि घर से जाते समय पत्नी के कुछ सोने-चांदी के गहने भी साथ ले गया था, जिसकी जानकारी बाद में परिवार को हुई. इसी बात ने परिजनों के मन में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं.कुछ दिनों बाद खबर आई कि रवि की वडोदरा में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई.

 दोस्त की मौत के बाद रोहित ने उठाया खौफनाक कदम

रवि का करीबी दोस्त रोहित, जो शेखपुरा का रहने वाला था, भी जल्द वडोदरा जाने की तैयारी कर रहा था. लेकिन रवि के वहां पहुंचने के कुछ समय बाद रोहित ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी.परिवार के अनुसार, रोहित की मौत की खबर मिलने के बाद रवि काफी परेशान था. बताया जाता है कि उसने अपनी मां से फोन पर कहा था, “मेरा दोस्त मर गया है, अब मैं भी नहीं बचूंगा.”

कुछ दिनों बाद रवि की भी मौत की खबर आ गई

मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. रवि की मौत की सूचना जैसे ही उसके साथ रहने वाले दोस्त विकास कुमार को मिली, उसने भी कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.विकास उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला था और लंबे समय से रवि के साथ एक ही कमरे में रहता था.

हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग की चर्चा

लगातार तीन दोस्तों की मौत के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. स्थानीय लोगों और कुछ परिजनों को शक है कि कहीं तीनों किसी ब्लैकमेलिंग या हनीट्रैप के जाल में तो नहीं फंस गए थे.हालांकि अभी तक पुलिस ने ऐसी किसी संभावना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. जांच एजेंसियां सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही हैं.

 परिवार कर रहा जांच रिपोर्ट का इंतजार

रवि कुमार शादीशुदा था और उसकी एक छोटी बेटी भी है. उसकी पत्नी फिलहाल गांव में परिवार के साथ रह रही है. लगातार हुई तीन मौतों ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है.फिलहाल इस ट्रिपल सुसाइड केस की असली वजह सामने नहीं आई है. परिजन और स्थानीय लोग जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, ताकि इस रहस्यमयी घटनाक्रम के पीछे की सच्चाई सामने आ सके.

Tags: bihar newsGujarat newsNawada Triple SuicideTriple Death Mystery
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