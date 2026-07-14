Home > क्राइम > बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को मारा, फिर लाश को टुकड़ों में काटकर पहाड़ी पर…, सिया से भी आगे निकली सुनीता

बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को मारा, फिर लाश को टुकड़ों में काटकर पहाड़ी पर…, सिया से भी आगे निकली सुनीता

Mumbai Crime: 11 महीने पहले लापता हुए बलिराम सूर्यनाथ कुशवाहा अपनी पत्नी सुनीता और बच्चों के साथ ऐरोली के यादव नगर में रहते थे. लेकिन बलिराम को क्या पता था कि जिस रिश्ते पर उन्हें सबसे ज़्यादा भरोसा था, वही उनकी जान ले लेगा.

By: Divyanshi Singh | Published: July 14, 2026 9:28:53 PM IST

प्रेमी के साथ मिलकर पति को कटर से काटा
प्रेमी के साथ मिलकर पति को कटर से काटा


Mumbai Crime: पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस अभी शांत भी नहीं हुआ था कि नवी मुंबई में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई. सुनीता नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी. यह घटना मुंबई के पास ऐरोली में हुई. महिला ने अपने पति की बॉडी को कटर से तीन टुकड़ों में काटकर ऐरोली के जंगलों में फेंक दिया. यह हत्या करीब 11 महीने तक पुलिस और परिवार के लिए एक रहस्य बनी रही. हालांकि, सुनीता के भाई के एक बयान ने सुनीता और उसके प्रेमी की हत्या के पीछे का पूरा रहस्य खोल दिया.

दशरथ प्रजापति के साथ थे नाजायज रिश्ते

11 महीने पहले लापता हुए बलिराम सूर्यनाथ कुशवाहा अपनी पत्नी सुनीता और बच्चों के साथ ऐरोली के यादव नगर में रहते थे. लेकिन बलिराम को क्या पता था कि जिस रिश्ते पर उन्हें सबसे ज़्यादा भरोसा था, वही उनकी जान ले लेगा. पुलिस जांच में पता चला कि सुनीता के राहुल दशरथ प्रजापति के साथ नाजायज़ रिश्ते थे, जो उनके रिश्ते में रुकावट बन रहा था. फिर, उन्होंने बलिराम को हमेशा के लिए खत्म करने की साज़िश रची.

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लाश को कटर से तीन टुकड़ों में काटा

हत्या के बाद, सबूत मिटाने के लिए लाश को कटर से तीन टुकड़ों में काटकर गवली देव पहाड़ी के जंगल में अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया गया. इसके बाद, दोनों आरोपी आराम से ज़िंदगी जी रहे थे, किसी को शक नहीं हुआ. हालांकि, 11 महीने बाद, बलिराम के भाई को शक हुआ और उसने रबाले MIDC पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. जांच शुरू हुई, और पुलिस ने कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रैक करके पूरी जांच शुरू की.

आखिरकार, सुनीता और उसका प्रेमी पुलिस के हत्थे चढ़ गए. पूछताछ में पत्नी सुनीता कुशवाहा और उसके प्रेमी राहुल प्रजापति ने जुर्म कबूल कर लिया. 

Tags: Mumbai Crime
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