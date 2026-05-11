Home > क्राइम > Nashik Triple Talaq: आज से तू हलाल नहीं हराम हो गई… फोन पर पत्नी से ये कहते हुए पति बोला- ‘तलाक-तलाक-तलाक’

Nashik Triple Talaq: आज से तू हलाल नहीं हराम हो गई… फोन पर पत्नी से ये कहते हुए पति बोला- ‘तलाक-तलाक-तलाक’

Nashik Triple Talaq Case: शादी के शुरुआती दिनों के बाद आरोपी ने पत्नी को छोटी-छोटी बातों पर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. पीड़िता के बयान के मुताबिक 2025 में आरोपी ने उसकी बेरहमी से पिटाई की, जबकि वह गर्भवती थी, जिसके कारण महिला के गर्भ में पल रहे भ्रूण की मौत हो गई.

By: Hasnain Alam | Last Updated: May 11, 2026 5:10:25 PM IST

नासिक तलाक केस
नासिक तलाक केस


Nashik Triple Talaq News: महाराष्ट्र के नासिक से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पति ने पत्नी को मोबाइल फोन पर तीन बार तलाक-तलाक बोल रिश्ता खत्म कर लिया. आरोपी पर गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट कर उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण की मौत का कारण बनने का भी आरोप है.

जानकारी के अनुसार आरोपी मलिक अशरफ समशेर (28), निवासी पखाल रोड, नासिक, दिंडोरी तालुका के जऊलके गांव में कबाड़ का व्यवसाय करता है. सूत्रों के अनुसार फरवरी 2022 में इनकी शादी विधिवत रजिस्ट्रेशन के जरिए हुई थी.

You Might Be Interested In

पत्नी को छोटी-छोटी बातों पर किया प्रताड़ित

शादी के शुरुआती दिनों के बाद आरोपी ने पत्नी को छोटी-छोटी बातों पर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. पीड़िता के बयान के मुताबिक 2025 में आरोपी ने उसकी बेरहमी से पिटाई की, जबकि वह गर्भवती थी, जिसके कारण महिला के गर्भ में पल रहे भ्रूण की मौत हो गई.

‘आज से तू हलाल नहीं, हराम हो गई’

इसके बाद 30 जनवरी 2026 को आरोपी ने फोन पर पत्नी को गालियां देते हुए कहा- “आज से तू हलाल नहीं, हराम हो गई, मैं होश ओ हवास में बोल रहा हूं, तलाक, तलाक, तलाक.”

आरोपी ने कथित तौर पर तलाक की बातचीत रिकॉर्ड करने की बात भी कही. लंबे समय से प्रताड़ना झेल रही पीड़िता ने आखिरकार 8 मई को नासिक पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

बता दें कि तीन तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद भी इस तरह के मामले देश के अलग-अलग हिस्सों से लगातार सामने आ रहे हैं.

ये भी पढ़ें:-Maharashtra: पति को मारने के लिए पत्नी और उसके प्रेमी ने रची खौफनाक साजिश, सोते समय दिया बिजली का करंट, फिर क्या हुआ?

Tags: Maharashtra Newsnashik news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मियों में लीची खाने के गजब के फायदे

May 11, 2026

वेट लॉस के 8 जादुई ड्रिंक्स

May 11, 2026

Summer Tips: भूलकर भी न खाएं 5 फल

May 11, 2026

वेदिका कुमार की हॉट बिकिनी तस्वीरें

May 10, 2026

मदर्स डे पर सुनें ये बॉलीवुड गाने

May 10, 2026

mothers day पर इंस्टाग्राम और whatsapp पर मां के लिए...

May 10, 2026
Nashik Triple Talaq: आज से तू हलाल नहीं हराम हो गई… फोन पर पत्नी से ये कहते हुए पति बोला- ‘तलाक-तलाक-तलाक’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Nashik Triple Talaq: आज से तू हलाल नहीं हराम हो गई… फोन पर पत्नी से ये कहते हुए पति बोला- ‘तलाक-तलाक-तलाक’
Nashik Triple Talaq: आज से तू हलाल नहीं हराम हो गई… फोन पर पत्नी से ये कहते हुए पति बोला- ‘तलाक-तलाक-तलाक’
Nashik Triple Talaq: आज से तू हलाल नहीं हराम हो गई… फोन पर पत्नी से ये कहते हुए पति बोला- ‘तलाक-तलाक-तलाक’
Nashik Triple Talaq: आज से तू हलाल नहीं हराम हो गई… फोन पर पत्नी से ये कहते हुए पति बोला- ‘तलाक-तलाक-तलाक’