निदा खान को पनाह देने वाला मकान निकला अवैध, निगम का बुलडोजर नोटिस; ओवैसी के पार्षद की बढ़ी मुश्किलें

Nida Khan Case: नासिक के बहुचर्चित धर्मांतरण मामले में अब प्रशासनिक कार्रवाई भी तेज हो गई है. मुख्य आरोपी निदा खान की छत्रपति संभाजीनगर के नाहरेगांव इलाके से गिरफ्तारी के बाद नगर निगम ने उस मकान पर शिकंजा कस दिया है, जहां वह कथित तौर पर छिपी हुई थी. निगम ने इस मकान को अनधिकृत घोषित करते हुए तीन दिनों के भीतर तोड़ने का नोटिस जारी किया है.

शुरुआत में यह चर्चा थी कि यह मकान एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल का है, लेकिन जांच में सामने आया कि घर के वास्तविक मालिक हनीफ खान और सैयद सरवर हैं. जानकारी के अनुसार, दोनों ने यह मकान करीब 23 लाख रुपये में खरीदा था.

मकान मालिकों ने क्या कहा?

मकान मालिकों का कहना है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वहां रहने वाली महिला नासिक धर्मांतरण मामले की आरोपी निदा खान है. उनका दावा है कि पार्षद मतीन पटेल ने उन्हें यह कहकर मकान किराए पर दिलवाया था कि उनके कुछ मेहमान कुछ दिनों के लिए रुकने वाले हैं. इस खुलासे के बाद अब मतीन पटेल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. पुलिस ने उन्हें इस मामले में सह-आरोपी बनाया है.

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निजी संपर्क कार्यालय भी अवैध

वहीं दूसरी तरफ नगर निगम ने मतीन पटेल के निजी संपर्क कार्यालय को भी अवैध निर्माण बताते हुए वहां नोटिस चस्पा कर दिया है. अब यह मामला केवल पुलिस जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रशासनिक कार्रवाई और बुलडोजर एक्शन की दिशा में भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है.

नासिक धर्मांतरण का पूरा मामला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पूरा मामला कथित धर्मांतरण और धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है. पुलिस के मुताबिक, दानिश ने अपनी पहचान छिपाकर एक युवती से दोस्ती की थी. बाद में पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है. शिकायतकर्ता महिला के अनुसार, इसी दौरान धीरे-धीरे धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डाला जाने लगा.

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पीड़िता के वकील मिलिंद कुरकुटे के मुताबिक, इस पूरे मामले में निदा खान की भूमिका अहम थी. आरोप है कि उसने पीड़िता का ब्रेनवॉश किया और उसे धार्मिक तौर-तरीकों को अपनाने के लिए कहा. जांच में यह भी सामने आया कि पीड़िता को कुछ विशेष धार्मिक मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए कहा गया था. उसे हिजाब पहनने और कलमा पढ़ने की ट्रेनिंग दी जा रही थी.