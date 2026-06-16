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प्लॉट खरीदने के बहाने होटल बुलाया, नशीला जूस पिलाकर किया यौन शोषण, महिला ने लगाए धर्म परिवर्तन की कोशिश के गंभीर आरोप

Nagpur Crime News: महाराष्ट्र के नागपुर से एक गंभीर मामला सामने आया है. एक शादीशुदा महिला ने आरोप लगाया है कि उसे नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसे ब्लैकमेल किया जाता रहा.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 16, 2026 12:58:11 PM IST

नशीला जूस पिलाकर किया यौन शोषण
नशीला जूस पिलाकर किया यौन शोषण


Nagpur Crime News: महाराष्ट्र के नागपुर से एक गंभीर मामला सामने आया है. एक शादीशुदा महिला ने आरोप लगाया है कि उसे नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसे ब्लैकमेल किया जाता रहा. महिला का यह भी कहना है कि उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया. मामले में सोनेगांव पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
 
पुलिस के अनुसार, पीड़िता प्रॉपर्टी से जुड़े कामकाज करती है, जबकि उसके पति नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते हैं. महिला का कहना है कि अयाज मदारे नाम का व्यक्ति, जो उसके बचपन का परिचित था, पिछले साल एक जमीन के सौदे को लेकर दोबारा उसके संपर्क में आया था.

होटल में बुलाकर नशीला पदार्थ देने का आरोप

महिला के मुताबिक, बातचीत के दौरान दोनों वर्धा रोड स्थित एक होटल में मिले. आरोप है कि वहां अयाज ने उसे नशीला पदार्थ मिला पेय पदार्थ पिला दिया. इसके बाद वह बेहोश हो गई. महिला का दावा है कि इसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी तस्वीरें व वीडियो भी रिकॉर्ड किए गए.शिकायत में कहा गया है कि बाद में आरोपी ने कथित रूप से उन तस्वीरों और वीडियो को वायरल करने की धमकी दी. महिला का आरोप है कि इसी डर का फायदा उठाकर उसका लगातार शोषण किया जाता रहा.

धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का आरोप

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे मध्य प्रदेश के एक इलाके में ले जाकर धर्म परिवर्तन के लिए राजी करने की कोशिश की गई. हालांकि उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया. महिला का कहना है कि इस दौरान उस पर कई तरह के दबाव भी बनाए गए.

 दो आरोपी गिरफ्तार, तीसरे की तलाश जारी

पुलिस ने इस मामले में अयाज मदारे और अमीन शेख को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, तीसरे आरोपी हजरत मौलाना की तलाश जारी है. पुलिस की एक टीम उसकी खोज में दूसरे राज्य भी भेजी गई है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी.

Tags: crime news hindiNagpur crimenagpur newsReligious Conversion Allegationsexual assault case
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