प्लॉट खरीदने के बहाने होटल बुलाया, नशीला जूस पिलाकर किया यौन शोषण, महिला ने लगाए धर्म परिवर्तन की कोशिश के गंभीर आरोप

Nagpur Crime News: महाराष्ट्र के नागपुर से एक गंभीर मामला सामने आया है. एक शादीशुदा महिला ने आरोप लगाया है कि उसे नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसे ब्लैकमेल किया जाता रहा. महिला का यह भी कहना है कि उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया. मामले में सोनेगांव पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, पीड़िता प्रॉपर्टी से जुड़े कामकाज करती है, जबकि उसके पति नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते हैं. महिला का कहना है कि अयाज मदारे नाम का व्यक्ति, जो उसके बचपन का परिचित था, पिछले साल एक जमीन के सौदे को लेकर दोबारा उसके संपर्क में आया था.

होटल में बुलाकर नशीला पदार्थ देने का आरोप

महिला के मुताबिक, बातचीत के दौरान दोनों वर्धा रोड स्थित एक होटल में मिले. आरोप है कि वहां अयाज ने उसे नशीला पदार्थ मिला पेय पदार्थ पिला दिया. इसके बाद वह बेहोश हो गई. महिला का दावा है कि इसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी तस्वीरें व वीडियो भी रिकॉर्ड किए गए.शिकायत में कहा गया है कि बाद में आरोपी ने कथित रूप से उन तस्वीरों और वीडियो को वायरल करने की धमकी दी. महिला का आरोप है कि इसी डर का फायदा उठाकर उसका लगातार शोषण किया जाता रहा.

धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का आरोप

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे मध्य प्रदेश के एक इलाके में ले जाकर धर्म परिवर्तन के लिए राजी करने की कोशिश की गई. हालांकि उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया. महिला का कहना है कि इस दौरान उस पर कई तरह के दबाव भी बनाए गए.

दो आरोपी गिरफ्तार, तीसरे की तलाश जारी