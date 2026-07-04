शादी में किया ऐलान- जो मेरे पति को मारेगा, उसे 1 लाख रुपये दूंगी…डेढ़ महीने बाद हो गया खौफनाक कांड

Nagpur Murder Case: नागपुर में सामने आई एक वारदात ने रिश्तों पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिस पति के साथ जीवनभर साथ निभाने का वादा किया था, उसी की हत्या की साजिश पत्नी ने रच डाली. पुलिस जांच में सामने आया है कि महिला ने अपने गहने बेचकर हत्या के लिए पैसे जुटाए और फिर सुपारी देकर पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. हत्या के पीछे घरेलू कलह, मारपीट और परिवार को लेकर गंभीर आरोपों की लंबी कहानी सामने आ रही है.

रात के अंधेरे में हुई हत्या

मामला महाराष्ट्र के नागपुर शहर के भांडेवाड़ी पुलिस थाना क्षेत्र का है. बीती रात गणेश उर्फ गुरुदेव बोरकर की धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई. हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी. मृतक गणेश बोरकर के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, चोरी और अन्य गंभीर अपराधों समेत एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं.

जांच में खुलती गई परतें

हत्या की जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे सुराग मिले, जिनसे मामला पारिवारिक विवाद की ओर बढ़ने लगा.

जांच में सामने आया कि गणेश की पत्नी मनीषा बोरकर लंबे समय से पति की कथित हरकतों से परेशान थी.

पुलिस के अनुसार पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर जो कहानी सामने आई, उसने सभी को हैरान कर दिया.

घरेलू हिंसा और प्रताड़ना से परेशान थी महिला

पुलिस जांच में सामने आया कि मनीषा की यह दूसरी शादी थी. पहले पति से उसकी दो बेटियां हैं. महिला ने पुलिस को बताया कि गणेश अक्सर शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता था और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था. महिला का आरोप है कि वह उसकी बेटियों पर भी गलत नजर रखता था और कई बार धमकियां देता था. इसके अलावा घर छोड़कर जाने या विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी देता था.

शादी समारोह में किया था हत्या का ऐलान

पुलिस के मुताबिक करीब डेढ़ महीने पहले कन्हान क्षेत्र में एक पारिवारिक शादी समारोह के दौरान गणेश और मनीषा के बीच विवाद हुआ था. आरोप है कि उस दौरान गणेश ने सार्वजनिक रूप से मनीषा के साथ मारपीट की और गाली-गलौज की. बताया जा रहा है कि इसी घटना से नाराज होकर मनीषा ने गुस्से में ऐलान कर दिया था कि जो कोई गणेश की हत्या करेगा, उसे एक लाख रुपये दिए जाएंगे.

सुपारी की बात को कुछ लोगों ने कर लिया गंभीरता से

पुलिस के अनुसार शादी समारोह में मौजूद ददू उर्फ अभिजीत साखरे और अमन उर्फ नाटो पप्पू कैतवार ने इस बात को गंभीरता से लिया. इसके बाद कथित तौर पर हत्या की योजना बनाई गई और सुपारी लेकर पूरे हत्याकांड की साजिश रची गई. जांच में सामने आया कि बाद में यह केवल गुस्से में कही गई बात नहीं रही, बल्कि इसे अमल में लाने की तैयारी शुरू कर दी गई.

गहने बेचकर जुटाए पैसे, दिए 50 हजार एडवांस

पुलिस के अनुसार मनीषा ने हत्या के लिए पैसे जुटाने हेतु अपने गहने बेच दिए.

इसके बाद कथित तौर पर अमन को 50 हजार रुपये एडवांस दिए गए.

आरोप है कि कुल एक लाख रुपये में हत्या की सुपारी तय हुई थी.

पहले की रेकी, फिर धारदार हथियारों से हमला

जांच में सामने आया कि वारदात की रात आरोपी लगातार गणेश की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे. मौका मिलते ही अमन अपने दो अन्य साथियों के साथ गणेश के पास पहुंचा और धारदार हथियारों से हमला कर दिया. हमला इतना गंभीर था कि गणेश की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए.

पत्नी समेत दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने जांच के दौरान मनीषा बोरकर और अभिजीत उर्फ ददू साखरे को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में मनीषा ने हत्या की साजिश रचने की बात स्वीकार की है. पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर यह जानने का प्रयास कर रही है कि हत्या की योजना कब और कैसे बनाई गई थी. इस हत्याकांड में शामिल दो अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच

एसीपी नागपुर शिवप्रसाद पारवे के अनुसार मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि हत्या की साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल थे तथा योजना कितने समय पहले बनाई गई थी. फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.