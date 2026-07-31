घर ही बना था गंदे काम का अड्डा, ऐसे होता था सौदा और ऐसे पहुंचते थे ग्राहक, छापे में सामने आए कई बड़े खुलासे

Nagpur prostitution Racket Busted: महाराष्ट्र के नागपुर शहर के कलमना इलाके में पुलिस ने एक कथित देह व्यापार रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया है. बाहर से देखने पर यह मकान बिल्कुल सामान्य नजर आता था और आसपास रहने वाले लोगों को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अंदर अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थीं. सूचना मिलने के बाद क्राइम ब्रांच के सामाजिक सुरक्षा विभाग की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से छापा मारकर कार्रवाई की. इस दौरान एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि रैकेट संचालित करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया गया.

महिलाओं को ऐसे फंसाया जाता था

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार महिला पर आरोप है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद महिलाओं को कम समय में अधिक पैसे कमाने का लालच देकर अपने जाल में फंसाती थी. इसके बाद उन्हें कथित तौर पर देह व्यापार में धकेला जाता था. फिलहाल पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है और मामले से जुड़े सभी तथ्यों को खंगाल रही है.

गुप्त सूचना के बाद की गई योजनाबद्ध छापेमारी

पुलिस को सूचना मिली थी कि कलमना क्षेत्र के एक मकान में लंबे समय से कथित अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं. सूचना की पुष्टि होने के बाद सामाजिक सुरक्षा विभाग की टीम ने पूरी योजना के साथ मकान पर छापा मारा. कार्रवाई के दौरान एक महिला का रेस्क्यू किया गया और मौके से आरोपी महिला को हिरासत में लेकर बाद में गिरफ्तार कर लिया गया. मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अब यह पता लगाया जा रहा है कि इस कथित रैकेट में और कौन-कौन लोग शामिल थे. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं इस नेटवर्क के तार नागपुर के अन्य इलाकों या दूसरे राज्यों से तो नहीं जुड़े हैं.

पीड़िता को दी जा रही कानूनी और आवश्यक सहायता

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, रेस्क्यू की गई महिला को कानूनी प्रक्रिया के तहत आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. यदि जांच के दौरान अन्य पीड़ितों या आरोपियों की जानकारी सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों को सामने लाने के लिए हर पहलू की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कथित रैकेट कितना बड़ा था और इसमें कितने लोग शामिल थे.