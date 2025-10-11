होटल का काला धंधा! डमी कस्टमर ने खोला राज, बचाई गईं तीन लड़कियां

Nagpur Crime News: महराष्ट्र के नागपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां, पुलिस की टीम ने ‘ऑपरेशन शक्ति’ अभियान के तहत एक बड़े सेक्स रैकेट का भंड़ाफोड़ करने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने इस अभियान के ज़रिए प्रमिला प्रकाश होटल में छापेमारी कर तीन लड़कियों का सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया. इसके अलावा रैकेट चलाने के आरोप में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है.

सामाजिक सुरक्षा विभाग ने बनाई रणनीति:

जानकारी के मुताबिक, पुलिस की टीम को इस अवैध गतिविधि के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद सामाजिक सुरक्षा विभाग ने एक विशेष रणनीति अपनाते हुए रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए डमी कस्टमर को होटल में भेजा. जैसे ही डमी ग्राहक पहुंचा और रैकेट संचालकों से बातचीत सारी करतूत सामने आ गई. पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान तीन पीड़ित लड़कियों को आखिरी में सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया.

कार्रवाई के बाद पुलिस प्रशासन ने दी जानकारी:

कार्रवाई के बाद पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि रैकेट संचालक कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का लालच देकर युवतियों को फंसाया जाता था और उनसे देह व्यापार का काम करवाया जाता था. इस मामले में दो मुख्य आरोपियों, कंचन नीमजे और दीपक हेमंत कुमार शुक्ला को मौके से गिरफ्तार किया गया है.

सामाजिक सुरक्षा विभाग ने मामले में क्या दी जानकारी:

इस पूरे मामले में नागपुर पुलिस की सामाजिक सुरक्षा विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि ऑपरेशन शक्ति अभियान के तहत शहर में मानव तस्करी और सेक्स रैकेट के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है. इस रेड में पुलिस ने होटल के सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर (DVR) और अन्य महत्वपूर्ण चीजों को भी जब्त किया हैं, जिनकी मदद से पूरे रैकेट के नेटवर्क का आगे खुलासा किया जा सकेगा.

कमज़ोर लड़कियों को बनाया जाता है निशाना:

इस घटना से यह बात सामने आई है कि रैकेट संचालक सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों को ज्यादा निशाना बनाते हैं और उन्हें मजबूर कर दबाव में रखने की पूरी कोशिश भी करते हैं. पुलिस ने इस घटना के बाद से यह साफ कर दिया है कि शहर के किसी भी इलाके में इस तरह के अवैध काम को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जल्द ही दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.