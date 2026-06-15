Maharashtra Crime: होटल में ले गया, फिर नशीला पदार्थ दिया और… नागपुर से महिला से अत्याचार, वीडियो भी वायरल

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के नागपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक शादीशुदा महिला ने दो लोगों पर न सिर्फ उसके साथ अत्याचार करने, बल्कि ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामला नागपुर के सोनेगांव थाना क्षेत्र का है. पीड़ित महिला के मुताबिक मुख्य आरोपी अय्याज मदार ने उसे जमीन के लेन-देन के सिलसिले में नागपुर-वर्धा रोड स्थित इंपीरियल ग्रीन होटल में बुलाया. आरोप है कि वहां महिला को नींद की गोली या नशीला पदार्थ दिया गया, जिसके बाद उसके साथ अत्याचार किया गया.

महिला का आरोप है कि आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर तीन लाख रुपये की मांग की. इतना ही नहीं, उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाया गया.

आरोपियों के चंगुल से निकलकर थाने पहुंची महिला

पीड़िता किसी तरह आरोपियों के चंगुल से निकलकर सीधे सोनेगांव पुलिस स्टेशन पहुंची और शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अय्याज मदार और आमिर शेख को गिरफ्तार कर लिया.





किन-किन धाराओं ने पुलिस ने दर्ज किया केस?

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रेप, जबरन वसूली, ब्लैकमेल, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और ब्लैक मैजिक एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस मामले में कोई और व्यक्ति शामिल तो नहीं है.

फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की गहन जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि हाल में महाराष्ट्र से यौन शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के कई मामले सामने आ चुके हैं.