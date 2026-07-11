ऐप के जरिए होती थी डील और होटल में सौदा! नागपुर में चल रहा था गंदे काम का धंधा, उज़्बेकिस्तान से दिल्ली तक लड़कियां मिलीं

Prostitution racket: महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो कथित तौर पर मोबाइल ऐप के जरिए संचालित किया जा रहा था. अंबाझरी थाना क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में विदेशी और विभिन्न राज्यों की पांच महिलाओं को मुक्त कराया गया. मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीन अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. जांच में सामने आया है कि महिलाओं को अधिक कमाई का लालच देकर इस अवैध गतिविधि में धकेला जा रहा था.

ऐप के जरिए ग्राहकों तक पहुंचता था नेटवर्क

पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी कथित तौर पर ‘लॉग इन पर्सनल मीटिंग’ नामक ऐप का इस्तेमाल कर ग्राहकों से संपर्क करते थे. इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाओं की उपलब्धता की जानकारी दी जाती थी और सौदे तय किए जाते थे.जांच एजेंसियों के अनुसार यह नेटवर्क तकनीक का इस्तेमाल कर ग्राहकों तक पहुंच बनाने का काम कर रहा था. पुलिस अब यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क से और कितने लोग जुड़े हुए थे.

डिकॉय ऑपरेशन के जरिए की गई कार्रवाई

पुलिस को इस गतिविधि की सूचना मिलने के बाद सामाजिक सुरक्षा विभाग ने विशेष रणनीति तैयार की. इसके तहत बोगस ग्राहक यानी डिकॉय ऑपरेशन चलाया गया. पंचों की मौजूदगी में गोकुलपेठ स्थित होटल पेटल इन के सामने जाल बिछाया गया. जैसे ही सौदे की पुष्टि हुई, पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया. इस कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण साक्ष्य भी जुटाए गए, जिनके आधार पर आगे की जांच की जा रही है.

विदेशी महिलाओं समेत पांच पीड़ितों को कराया गया मुक्त

छापेमारी के दौरान पुलिस ने कुल पांच महिलाओं को मुक्त कराया. इनमें दो महिलाएं उज़्बेकिस्तान की बताई गई हैं, जबकि तीन अन्य महिलाएं पंजाब, दिल्ली और कोलकाता की रहने वाली हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिलाओं को कम समय में अधिक पैसे कमाने का लालच दिया जाता था. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या इन महिलाओं को किसी प्रकार के दबाव या धोखे के जरिए इस नेटवर्क में शामिल किया गया था.

एक आरोपी गिरफ्तार, तीन की तलाश जारी

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सचिन माणिकराव महाजन नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. वहीं मामले में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान समीर उर्फ मनीष उर्फ गगन ठाकुर, राहुल और पूजा के रूप में हुई है. ये सभी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस टीम लगातार उनकी तलाश में दबिश दे रही है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.

कार्रवाई में 5 लाख रुपये से अधिक का माल जब्त