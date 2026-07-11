Home > क्राइम > ऐप के जरिए होती थी डील और होटल में सौदा! नागपुर में चल रहा था गंदे काम का धंधा, उज़्बेकिस्तान से दिल्ली तक लड़कियां मिलीं

ऐप के जरिए होती थी डील और होटल में सौदा! नागपुर में चल रहा था गंदे काम का धंधा, उज़्बेकिस्तान से दिल्ली तक लड़कियां मिलीं

Prostitution racket: नागपुर के अंबाझरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने देह व्यापार के एक कथित नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए उज़्बेकिस्तान समेत पांच महिलाओं को मुक्त कराया है. जांच में सामने आया कि आरोपी 'लॉग इन पर्सनल मीटिंग' नामक ऐप के जरिए ग्राहकों से संपर्क करते थे. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन अन्य आरोपी फरार हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: July 11, 2026 2:08:13 PM IST

नागपुर के होटल में चल रहा था देह व्यापार का धंधा
नागपुर के होटल में चल रहा था देह व्यापार का धंधा


Prostitution racket: महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो कथित तौर पर मोबाइल ऐप के जरिए संचालित किया जा रहा था. अंबाझरी थाना क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में विदेशी और विभिन्न राज्यों की पांच महिलाओं को मुक्त कराया गया. मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीन अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. जांच में सामने आया है कि महिलाओं को अधिक कमाई का लालच देकर इस अवैध गतिविधि में धकेला जा रहा था.

ऐप के जरिए ग्राहकों तक पहुंचता था नेटवर्क

 
पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी कथित तौर पर ‘लॉग इन पर्सनल मीटिंग’ नामक ऐप का इस्तेमाल कर ग्राहकों से संपर्क करते थे. इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाओं की उपलब्धता की जानकारी दी जाती थी और सौदे तय किए जाते थे.जांच एजेंसियों के अनुसार यह नेटवर्क तकनीक का इस्तेमाल कर ग्राहकों तक पहुंच बनाने का काम कर रहा था. पुलिस अब यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क से और कितने लोग जुड़े हुए थे.
 
डिकॉय ऑपरेशन के जरिए की गई कार्रवाई
 
पुलिस को इस गतिविधि की सूचना मिलने के बाद सामाजिक सुरक्षा विभाग ने विशेष रणनीति तैयार की. इसके तहत बोगस ग्राहक यानी डिकॉय ऑपरेशन चलाया गया. पंचों की मौजूदगी में गोकुलपेठ स्थित होटल पेटल इन के सामने जाल बिछाया गया. जैसे ही सौदे की पुष्टि हुई, पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया. इस कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण साक्ष्य भी जुटाए गए, जिनके आधार पर आगे की जांच की जा रही है.
 

विदेशी महिलाओं समेत पांच पीड़ितों को कराया गया मुक्त

 
छापेमारी के दौरान पुलिस ने कुल पांच महिलाओं को मुक्त कराया. इनमें दो महिलाएं उज़्बेकिस्तान की बताई गई हैं, जबकि तीन अन्य महिलाएं पंजाब, दिल्ली और कोलकाता की रहने वाली हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिलाओं को कम समय में अधिक पैसे कमाने का लालच दिया जाता था. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या इन महिलाओं को किसी प्रकार के दबाव या धोखे के जरिए इस नेटवर्क में शामिल किया गया था.
 

एक आरोपी गिरफ्तार, तीन की तलाश जारी

 
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सचिन माणिकराव महाजन नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. वहीं मामले में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान समीर उर्फ मनीष उर्फ गगन ठाकुर, राहुल और पूजा के रूप में हुई है. ये सभी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस टीम लगातार उनकी तलाश में दबिश दे रही है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.
 

कार्रवाई में 5 लाख रुपये से अधिक का माल जब्त

 
पुलिस ने छापेमारी के दौरान करीब 5.18 लाख रुपये मूल्य का सामान जब्त किया है.

जब्त किए गए सामान में शामिल हैं
  • स्विफ्ट डिजायर कार (लगभग 5 लाख रुपये)
  • मोबाइल फोन (करीब 10 हजार रुपये)
  • 8 हजार रुपये नकद
  • पुलिस का मानना है कि जब्त किए गए सामान से नेटवर्क के संचालन से जुड़े कई अहम सुराग मिल सकते हैं.
 

 इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला

 
इस मामले में अंबाझरी पुलिस थाना में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 143(2)(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4 और 5 के अंतर्गत भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं, यदि नए तथ्य सामने आते हैं.

नेटवर्क के पूरे तंत्र की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि यह नेटवर्क कितने समय से सक्रिय था और इसके तार किन-किन शहरों या राज्यों से जुड़े हुए थे. साथ ही ऐप के इस्तेमाल, वित्तीय लेन-देन और अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

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Tags: prostitution racket
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