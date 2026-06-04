Home > क्राइम > प्यार में अंधा हुआ युवक! गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी करने के लिए दोस्तों संग रच डाली साजिश… वजह सुन पुलिस भी हैरान

प्यार में अंधा हुआ युवक! गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी करने के लिए दोस्तों संग रच डाली साजिश… वजह सुन पुलिस भी हैरान

Nagpur theft case: नागपुर के कलमना इलाके में 11.39 लाख रुपये की चोरी के मामले में पुलिस ने एक वयस्क और दो नाबालिगों को गिरफ्तार किया है. जांच में खुलासा हुआ कि एक नाबालिग अपनी गर्लफ्रेंड को iPhone दिलाना चाहता था और इसी के लिए उसने साथियों के साथ मिलकर गोदाम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया.

By: Ranjana Sharma | Published: June 4, 2026 12:52:59 PM IST

गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए की चोरी
गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए की चोरी


Nagpur theft case: महाराष्ट्र के नागपुर से एक ऐसी चोरी का मामला सामने आया है, जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया. यहां न कोई पेशेवर गैंग था और न ही कोई हाईटेक आपराधिक साजिश, लेकिन चोरी के पीछे की वजह ने पूरे मामले को चर्चा का विषय बना दिया. पुलिस जांच में सामने आया है कि एक नाबालिग अपनी गर्लफ्रेंड को iPhone दिलाना चाहता था. इसी चाहत ने उसे अपराध की राह पर धकेल दिया और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर लाखों रुपये की चोरी को अंजाम दे डाला.

गोदाम में सेंध लगाकर उड़ाया लाखों का सामान

घटना नागपुर के कलमना इलाके की है. यहां स्थित एक बड़े गोदाम में टाइल्स, सैनिटरी और सीपी फिटिंग का सामान रखा जाता था. 27 और 28 मई की दरमियानी रात चोरों ने गोदाम को निशाना बनाया. आरोपियों ने गोदाम की दूसरी मंजिल पर लगी टीन की चादर को तोड़कर अंदर प्रवेश किया. इसके बाद उन्होंने नल, विभिन्न सीरीज के फिटिंग्स और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया. चोरी किए गए सामान की कुल कीमत करीब 11.39 लाख रुपये बताई गई है.

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सुबह खुला चोरी का राज

अगली सुबह जब गोदाम मालिक राहुल जयचंद ब्रह्मा वहां पहुंचे तो गोदाम का हाल देखकर उनके होश उड़ गए. बड़ी मात्रा में सामान गायब था और सेंधमारी के निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे.
उन्होंने तत्काल कलमना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

CCTV फुटेज से मिला सुराग

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का दायरा बढ़ाया. आसपास लगे 25 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. घंटों की पड़ताल के बाद पुलिस को कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दीं. फुटेज और स्थानीय सूचनाओं को जोड़ते हुए पुलिस धीरे-धीरे आरोपियों तक पहुंच गई. तकनीकी जांच और स्थानीय इनपुट के आधार पर संदिग्धों की पहचान की गई और उन्हें हिरासत में लिया गया.

पूछताछ में सामने आया चौंकाने वाला सच

पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की तो शुरुआत में मामला सामान्य चोरी जैसा ही लगा, लेकिन बाद में जो कहानी सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया. पकड़े गए आरोपियों में इरफान अली उर्फ इम्मू रमजान अली और दो नाबालिग शामिल हैं. जांच में पता चला कि एक नाबालिग की गर्लफ्रेंड ने उससे iPhone की मांग की थी. उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वह किसी भी तरह यह मांग पूरी करना चाहता था.इसी दबाव और चाहत के चलते उसने अपने साथियों के साथ चोरी की योजना बनाई. आरोपियों ने पहले इलाके की रेकी की और फिर मौका देखकर गोदाम में सेंधमारी कर लाखों रुपये का सामान चोरी कर लिया.

सामान बेचकर जुटाने थे iPhone के पैसे

पुलिस के मुताबिक आरोपियों का इरादा चोरी किए गए सामान को बेचकर पैसे जुटाने का था. इन पैसों से iPhone खरीदकर गर्लफ्रेंड को प्रभावित करने की योजना बनाई गई थी. हालांकि उनका यह प्लान ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. कलमना पुलिस ने लगातार जांच और तकनीकी विश्लेषण के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात कबूल कर ली है. कलमना पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर संतोषकुमार रामलोड़ के मुताबिक तकनीकी जांच और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर आरोपियों तक पहुंचा गया. फिलहाल तीनों को हिरासत में रखा गया है.

नाबालिगों पर जुवेनाइल कानून के तहत कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि मामले में शामिल दो आरोपियों की उम्र कम होने के कारण उनके खिलाफ किशोर न्याय कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है. वहीं वयस्क आरोपी से पूछताछ जारी है और चोरी के पूरे नेटवर्क तथा सामान की बरामदगी को लेकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. यह मामला केवल चोरी की घटना नहीं बल्कि आज के दौर में बढ़ते दिखावे, महंगे गैजेट्स के क्रेज और युवाओं पर बनने वाले सामाजिक दबाव को भी उजागर करता है. एक मोबाइल फोन की चाहत ने नाबालिग को अपराध की दुनिया तक पहुंचा दिया, जिसने परिवार और भविष्य दोनों को संकट में डाल दिया.

Tags: iphone for girlfriendnagpur theft case
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