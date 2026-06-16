‘अल्लाह हु अकबर’, हिंदू लड़की के कान में पढ़ी आयत; नशा देकर किया रेप; धर्मांतरण और लव जिहाद का सबसे खौफनाक मामला!

Nagpur Conversion Case: नागपुर में रेप, ब्लैकमेल, जबरन वसूली और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. 24 साल की एक शादीशुदा महिला ने स्कूल के समय के एक परिचित और उसके साथियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया, आपत्तिजनक वीडियो बनाए, बार-बार यौन शोषण किया और जबरन निकाह और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया.

3 मुस्लिम युवकों ने किया रेप

मुख्य आरोपी की पहचान अयाज़ ताज मदारे के तौर पर हुई है, जो रियल एस्टेट का काम करता है. आरोप है कि उसने पीड़िता के ड्रिंक में नशीली दवा मिलाई, आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाए और उससे 4 लाख रुपये ऐंठे. सोनेगांव पुलिस ने मदारे और उसके साथी अमीन शेख को गिरफ्तार कर लिया है. तीसरा आरोपी, जिसकी पहचान ‘हज़रत मौलाना’ के तौर पर हुई है, अभी फरार है. सामने आए एक वीडियो में आरोपी महिला का हाथ पकड़े हुए धार्मिक शब्द बोलते दिख रहा है. शिकायतकर्ता ने इसे धर्म परिवर्तन और सम्मोहन (हिप्नोसिस) की प्रक्रिया बताया है. पुलिस ने वीडियो ज़ब्त कर लिया है और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है.

This is getting too unbearable. In Nagpur, Ayyaz Taj Madare and Ameen Shaikh allegedly drugged, gang-raped, filmed and blackmailed the wife of an Indian Air Force officer under the pretext of a land deal. They then forced her through Islamic rituals, conversion, nikah, and beef… pic.twitter.com/e44EERwTcz — Dr RK Singh (@DrRupak) June 16, 2026

खिलाया नशीला पदार्थ

जानकारी के मुताबिक, मदारे ने शिकायतकर्ता से दोबारा संपर्क किया. महिला के पति सुरक्षा बलों में हैं और शहर से बाहर तैनात हैं. मदारे ने एक दोस्त के लिए प्रॉपर्टी खरीदने के बहाने संपर्क किया था. महिला खुद भी रियल एस्टेट का काम करती है. पीड़िता ने बताया कि 8 फरवरी, 2025 को एक होटल में हुई मीटिंग के दौरान मदारे ने कथित तौर पर उसके ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी, जिससे वह बेहोश हो गई. जब उसे होश आया, तो उसे पता चला कि उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए गए थे. इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर धमकी दी कि वह यह सामग्री उसके पति को भेज देगा और सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा. नतीजों के डर से, महिला का कहना है कि उसे कुछ समय के दौरान आरोपी को कुल 4 लाख रुपये देने के लिए मजबूर किया गया.

जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप

शिकायत में बताए गए एक और मामले में, महिला ने आरोप लगाया कि 31 मई को मदारे और उसका साथी उसे जबरन कलमेश्वर ले गए. वहाँ, तीसरे आरोपी जिसकी पहचान मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले के तामिया गाँव के हज़रत मौलाना के तौर पर हुई है ने कथित तौर पर धार्मिक रस्में निभाईं और महिला पर इस्लाम अपनाने का दबाव डाला. उसने महिला से बार-बार ‘क़बूल है’ कहलवाया. शिकायत के अनुसार, इसके बाद मौलाना ने घोषणा की कि महिला ने इस्लाम अपना लिया है और मदारे के साथ उसका निकाह हो गया है. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के दौरान उसे ज़बरदस्ती मांस खिलाया गया.

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बार-बार यौन शोषण

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि रस्म के बाद उसे एक होटल ले जाया गया, जहाँ मदारे ने फिर से उसका यौन शोषण किया. उसने आगे दावा किया कि आरोपी उसके घर आते रहे और बार-बार उसका यौन शोषण करते रहे. शुरुआत में, डर और धमकी की वजह से महिला ने इन घटनाओं के बारे में किसी को नहीं बताया. हालाँकि, बाद में उसने अपने पति को इस बारे में बताया, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई और सोनेगाँव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और अंधविश्वास व काला जादू विरोधी कानून के प्रावधान भी लागू किए हैं. मामले की विस्तृत जाँच चल रही है. जाँच के दौरान ज़ब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फोरेंसिक जाँच के लिए भेजा गया है, साथ ही आरोपों से जुड़े वित्तीय लेन-देन की भी पुष्टि की जा रही है. पुलिस फरार आरोपी का पता लगाने और उसे गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही है.

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