Home > क्राइम > एयरफोर्स अफसर की पत्नी के साथ रेप! फिर मुस्लिम क्लासमेट ने जबरन किया निकाह, धर्म परिवर्तन की भी कोशिश!

एयरफोर्स अफसर की पत्नी के साथ रेप! फिर मुस्लिम क्लासमेट ने जबरन किया निकाह, धर्म परिवर्तन की भी कोशिश!

Nagpur Crime News: नागपुर में एयरफोर्स अफसर की हिंदू पत्नी के साथ वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी. मुस्लिम क्लासमेट के इस खौफनाक सच ने सबको झकझोर दिया है. पूरी खबर...

By: Shivani Singh | Published: June 16, 2026 4:24:12 PM IST

एयरफोर्स अफसर की पत्नी के साथ रेप! फिर मुस्लिम क्लासमेट ने जबरन किया निकाह, धर्म परिवर्तन की भी कोशिश!


महाराष्ट्र के नागपुर से जबरन धर्मांतरण, ब्लैकमेलिंग और यौन उत्पीड़न का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां इंडियन एयरफोर्स (IAF) के एक अधिकारी की 24 वर्षीय पत्नी को नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने और फिर वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर जबरन इस्लाम कबूल करवाने का आरोप लगा है. पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी अयाज ताज मदारे को नामजद किया है, जो पीड़िता का पुराना स्कूली सहपाठी (क्लासमेट) बताया जा रहा है.

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी अयाज शारीरिक शोषण करने से पहले लगातार कुछ धार्मिक आयतें पढ़ता था और उस पर फूंक मारता था. इस पूरे मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें आरोपी जबरदस्ती महिला का हाथ पकड़े हुए है और कुछ आयतें पढ़ रहा है. वीडियो में महिला रोते और तड़पते हुए खुद को छुड़ाने का प्रयास कर रही है. वह आरोपी से कह रही है, ‘तुम्हें लड़ने की आदत है न? मेरा हाथ छोड़ो… मुझे अकेला छोड़ दो.’

You Might Be Interested In

जमीन की डील के बहाने जाल में फंसाया

पुलिस जांच में सामने आया कि पीड़िता का पति वायुसेना में अफसर है और फिलहाल नागपुर से बाहर किसी अन्य शहर में तैनात है महिला खुद नागपुर में प्रॉपर्टी डीलिंग का व्यवसाय करती है. फरवरी 2025 में आरोपी अयाज ने जमीन खरीदने के बहाने महिला से संपर्क साधा था.

दर्ज प्राथमिकी (FIR) के मुताबिक, अयाज ने पीड़िता को वर्धा रोड स्थित एक होटल में मिलने के लिए बुलाया. वहां महिला को कोल्ड ड्रिंक/जूस में नशीली दवा मिलाकर दी गई. जब महिला बेसुध हो गई, तो आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और इस घिनौनी करतूत का आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें बना लीं.

वीडियो दिखाकर की 4 लाख की वसूली

इसके बाद आरोपी ने उन तस्वीरों और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. डरा-धमकाकर उसने महिला का कई बार शारीरिक शोषण किया और अलग-अलग किस्तों में करीब 4 लाख रुपये भी ऐंठ लिए. इस दौरान पीड़िता पर लगातार अपना धर्म बदलकर इस्लाम अपनाने का मानसिक और धार्मिक दबाव बनाया जा रहा था.

जंगल में ले जाकर कराया ‘निकाह’

शिकायत के अनुसार, प्रताड़ना का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका. बीती 31 मई को अयाज महिला को जबरन नागपुर के पास कलमेश्वर इलाके में ले गया. वहां उसकी मुलाकात अमीन शेख और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा (तामिया गांव) से बुलाए गए एक मौलाना से कराई गई.

आरोप है कि ये तीनों मिलकर पीड़िता को एक एकांत जगह पर ले गए. वहां मौलाना ने महिला को डरा-धमकाकर जबरन तीन बार ‘कबूल है’ कहने पर मजबूर किया. इसके बाद आरोपियों ने महिला से कहा कि अब उसका मजहब बदल चुका है और अयाज के साथ उसका निकाह मुकम्मल हो गया है.

पति के घर लौटते ही खुला राज

इस पूरी घटना के बाद भी महिला के साथ दोबारा दुष्कर्म की कोशिश की गई. बीते 12 जून को जब पीड़िता के फौजी पति छुट्टी पर घर वापस लौटे, तो महिला ने हिम्मत जुटाकर उनके सामने पूरी आपबीती सुनाई. इसके तुरंत बाद दोनों ने पुलिस से संपर्क किया और नागपुर के सोनेगांव थाने में मामला दर्ज कराया.

सोनेगांव पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म (IPC/BNS की सुसंगत धाराएं), बार-बार यौन उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग, जबरन वसूली, अवैध धर्मांतरण और ‘महाराष्ट्र अंधविश्वास व काला जादू विरोधी कानून’ के तहत केस दर्ज कर लिया है.. पुलिस ने आरोपी के मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं ईशा रिखी? बादशाह से की शादी

June 16, 2026

कौन हैं धरना दुर्गा? इन्फ्लुएंसर से बनीं एक्ट्रेस

June 16, 2026

प्रेग्नेंसी में कौन से फल खा सकते हैं?

June 15, 2026

ज्यादा मिर्च खाने के नुकसान

June 15, 2026

टाइगर प्रिंट ड्रेस में दिशा पटानी का किलर लुक वायरल

June 15, 2026

दिल्ली में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 6 दर्शनीय...

June 15, 2026
एयरफोर्स अफसर की पत्नी के साथ रेप! फिर मुस्लिम क्लासमेट ने जबरन किया निकाह, धर्म परिवर्तन की भी कोशिश!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

एयरफोर्स अफसर की पत्नी के साथ रेप! फिर मुस्लिम क्लासमेट ने जबरन किया निकाह, धर्म परिवर्तन की भी कोशिश!
एयरफोर्स अफसर की पत्नी के साथ रेप! फिर मुस्लिम क्लासमेट ने जबरन किया निकाह, धर्म परिवर्तन की भी कोशिश!
एयरफोर्स अफसर की पत्नी के साथ रेप! फिर मुस्लिम क्लासमेट ने जबरन किया निकाह, धर्म परिवर्तन की भी कोशिश!
एयरफोर्स अफसर की पत्नी के साथ रेप! फिर मुस्लिम क्लासमेट ने जबरन किया निकाह, धर्म परिवर्तन की भी कोशिश!