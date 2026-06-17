Muzaffarpur News: बिहार में देर रात फिल्मी अंदाज में मुठभेड़, पुलिस पर फायरिंग करने वाला निकला हत्या का वांछित आरोपी, एक फरार

Muzaffarpur Murder News: बिहार के मुजफ्फरपुर में वाहन जांच अभियान उस समय अचानक मुठभेड़ में बदल गया, जब पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक को रोकने की कोशिश की. बाइक पर सवार बदमाशों ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें एक वांछित अपराधी घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा. जांच में पता चला कि घायल बदमाश हत्या समेत कई गंभीर मामलों में पुलिस को वांछित था.

मुजफ्फरपुर में हाल के दिनों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने रात के समय निगरानी बढ़ा दी है. इसी कड़ी में मुसहरी थाना क्षेत्र के भटौलिया पुल के पास वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था. पुलिस टीम आने-जाने वाले वाहनों की तलाशी और दस्तावेजों की जांच कर रही थी.

संदिग्ध बाइक देखते ही पुलिस को हुआ शक

रात करीब ढाई बजे एक बाइक पर दो युवक वहां पहुंचे. पुलिसकर्मियों ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन दोनों ने बाइक रोकने के बजाय भागने की कोशिश की. जब पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने सीधे फायरिंग शुरू कर दी.

पुलिस वाहन पर लगी गोलियां, फिर हुआ जवाबी एक्शन

अचानक हुई गोलीबारी से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. बदमाशों की ओर से चलाई गई गोलियां पुलिस वाहन को भी लगीं. इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की. कार्रवाई के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह मौके पर ही दबोच लिया गया.

हत्या के मामले में थी तलाश

पकड़े गए आरोपी की पहचान वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र निवासी अमित कुमार सिंह के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. मुजफ्फरपुर के मुसहरी थाना क्षेत्र में दर्ज एक हत्या के मामले में भी वह वांछित चल रहा था.घटनास्थल से पुलिस ने एक पिस्टल और कई कारतूस बरामद किए हैं. वहीं फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत