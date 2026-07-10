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लड़की के प्यार में ऐसा डूबी लड़की…लड़के से रिश्ता आते ही कर दिया ऐसा कांड, देख पैरों तले खिसकेगी जमीन

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में एक युवती अपनी सहेली से शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ गई. प्रेमिका की शादी तय होने से नाराज लड़की के इस हाई-वोल्टेज ड्रामे और समलैंगिक प्रेम कहानी ने पुलिस व समाज को हैरान कर दिया.

By: Sanskriti Jaipuria | Last Updated: July 10, 2026 12:03:10 PM IST

लड़की के प्यार में ऐसा डूबी लड़की…लड़के से रिश्ता आते ही कर दिया ऐसा कांड, देख पैरों तले खिसकेगी जमीन


Muzaffarpur News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने बॉलीवुड फिल्म ‘शोले’ के आइकॉनिक पानी की टंकी वाले सीन की याद ताजा कर दी. हालांकि, इस बार हाई-वोल्टेज ड्रामा किसी ‘वीरू’ ने नहीं, बल्कि अपनी ही सहेली के प्यार में पागल एक युवती ने किया. समलैंगिक विवाह (Same-Sex Marriage) की जिद पर अड़ी ये लड़की सैकड़ों फीट ऊंचे मोबाइल टावर के शिखर पर जा बैठी. उसने ऊपर से चिल्लाते हुए साफ कह दिया कि अगर उसकी शादी उसकी प्रेमिका से नहीं कराई गई, तो वो नीचे कूदकर जान दे देगी. इस अनोखे और आत्मघाती कदम ने पुलिस-प्रशासन और स्थानीय लोगों के होश उड़ा दिए.

 बीच बाजार मचा हड़कंप 

ये पूरी घटना मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तेलिया छपरा गांव की है. गुरुवार के दिन जब ग्रामीणों की नजर अचानक गांव में लगे मोबाइल टावर के सबसे ऊपरी हिस्से पर पड़ी, तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई. वहां एक युवती खतरनाक ढंग से बैठी हुई थी. देखते ही देखते ये खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई. टावर के नीचे सैकड़ों लोगों का हुजूम जमा हो गया. हर कोई किसी अनहोनी की आशंका से डरा हुआ था और टकटकी लगाए ऊपर देख रहा था.

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प्रेमिका की शादी तय होने से टूट गया था दिल

टावर पर चढ़ी इस युवती की पहचान बबिता कुमारी के रूप में हुई है. बबिता अपनी सहेली मनीषा कुमारी से बेपनाह मोहब्बत करती है. दोनों लंबे समय से एक-दूसरे के साथ हैं और शादी करके अपनी जिंदगी बिताना चाहती हैं, लेकिन समलैंगिक रिश्ता होने के कारण परिवार और समाज इसके सख्त खिलाफ हैं.

विवाद तब बढ़ा जब 6 जुलाई को मनीषा के लिए कहीं और से शादी का रिश्ता आया. इसकी जानकारी मिलते ही बबिता सीधे मनीषा के घर पहुंची और उसके पिता से शादी रोकने की भीख मांगी. जब परिजनों ने उसकी एक न सुनी और उसे घर से भगा दिया, तो बबिता दिल टूटने के कारण इस खौफनाक कदम को उठाने पर मजबूर हो गई.

 घंटों तक सांसें रोक देने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन

टावर की इतनी ऊंचाई पर जरा सा संतुलन बिगड़ने का मतलब सीधा मौत था। बबिता ऊपर से लगातार अपनी मांगें दोहरा रही थी, जिसे सुनकर नीचे खड़ी महिलाएं रोने-बिलखने लगीं और लोग उससे नीचे आने की गुहार लगाने लगे.

घटना की सूचना मिलते ही साहेबगंज पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए बेहद सूझबूझ से काम लिया. स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद से लाउडस्पीकर के जरिए बबिता को समझाने और उसका ध्यान भटकाने की कोशिशें शुरू हुईं, ताकि वह कोई गलत कदम न उठा ले.

  

Tags: crime newsMuzaffarpur crime newsmuzaffarpur news
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