मुजफ्फरपुर के आइकन टावर में गोलियों की तड़तड़ाहट, शूटर गोविंद को दौड़ाकर भूना, इलाके में फैली दहशत

Govind Sharma Murder Case: बिहार के मुजफ्फरपुर से एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है. शहर के पॉश इलाके में रविवार रात बदमाशों ने कुख्यात शूटर गोविंद शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात इतनी खौफनाक थी कि हमलावरों ने गोविंद को संभलने का मौका तक नहीं दिया और उस पर लगातार गोलियां बरसा दीं.

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. गोलीबारी की आवाज सुनते ही लोग अपने घरों और दुकानों में दुबक गए. वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

आइकन टावर में घात लगाकर बैठे थे हमलावर

जानकारी के अनुसार, यह वारदात छोटी कल्याणी के पास अमर सिनेमा रोड स्थित आइकन टावर में हुई. गोविंद शर्मा अपार्टमेंट के अंदर अपने फ्लैट की ओर जा रहा था. इसी दौरान पहले से घात लगाए बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया.अचानक हुई फायरिंग से गोविंद घबरा गया और जान बचाने के लिए ऊपर की ओर भागने लगा, लेकिन हमलावर उसके पीछे-पीछे दौड़ते रहे और लगातार गोलियां चलाते रहे.

बचने का नहीं मिला मौका

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे. पहली गोली लगने के बाद भी गोविंद खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बदमाशों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया.बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर दो दर्जन के करीब गोलियां चलाई गईं. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी आराम से मौके से फरार हो गए.

गोलियों की आवाज से दहल उठा इलाका

रविवार रात अचानक हुई फायरिंग से पूरा इलाका दहल गया. आसपास मौजूद लोगों में डर का माहौल बन गया. कई दुकानदारों ने तुरंत अपनी दुकानें बंद कर दीं और लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे.स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी वारदात ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची,पुलिस को वहां से 9 एमएम कारतूस के कई खोखे मिले हैं. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि हत्या में अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया.

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