Home > क्राइम > UP Religion Conversion: टेंट, 200 लोग और 50 हजार का ऑफर, रशीद ने हिंदुओं का कराया धर्म परिवर्तन; सबसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़

UP Religion Conversion: टेंट, 200 लोग और 50 हजार का ऑफर, रशीद ने हिंदुओं का कराया धर्म परिवर्तन; सबसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़

Religion Conversion Case: मुजफ्फरनगर के जड़ौदा गांव में कथित धर्म परिवर्तन की सूचना पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया. शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. गिरफ्तारियों की कार्रवाई जारी है.

By: Preeti Rajput | Published: July 6, 2026 10:25:37 AM IST

200 लोगों का एक साथ धर्म परिवर्तन
200 लोगों का एक साथ धर्म परिवर्तन


Religion Conversion Case: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से धर्म परिवर्तन का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां रविवार, 5 जुलाई को मंसूरपुर थाना क्षेत्र स्थित जड़ौदा गांव में करीब 200 लोगों का ईसाई धर्म में परिवर्तन कराया जा रहा है. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर इसका भारी विरोध किया. जिसके बाद मामला गंभीर होता हुआ नजर आया. 

200 लोगों का एक साथ धर्म परिवर्तन 

मामले की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामला शांत करवाने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस ने सात पुरुष और पांच महिलाओं को भी हिरासत में ले लिया है. उनके पास से पुलिस ने आई कार्ड और बाइबल की किताब भी बरामद की है. पुलिस इस मामले की जांच गंभीरता से कर रही है. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इस गांव में रशिद नाम के एक व्यक्ति का गौदाम है. जहां वह हिंदूओं का इलाज मुफ्त में करता है और वह लालच देकर सभी का धर्म परिवर्तन करा रहा था.

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14 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस 

पुलिस ने इस मामले में 14 नामजद आरोपी रशीद, संजीव, मनीष, पूजा, संगीता, चांदी, मोनू, आशु, अमरीश, कार्तिक, सरिता, कनक, शीशपाल और प्रवीण के खिलाफ केस दर्ज कराया है. सभी 14 आरोपियों के खिलाभ धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 -3 और 5 (1) के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

200 लोगों का एक साथ धर्म परिवर्तन

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बजरंग दल ने क्या बोला?

इस मामला में केस दर्ज कराने वाले बजरंद दल के जिला संयोजक रवि चौधरी ने कहा कि गांव में कुछ लोग धर्म परिवर्तन करा रहे थे. हमें कार्यकर्ताओं द्वारा पता लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है. हमने जाकर देखा, तो सच में ऐसा हो रहा था. करीब 200 लोग धर्म परिवर्तन करा रहे थे. 

लालच देकर कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि मुख्य आरोपी रशीद है. उनका यह भी दावा है कि वह इलाके में चर्च बनवाने की योजना से जुड़ा हुआ था. आरोप है कि लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए पैसों और अन्य सुविधाओं का लालच दिया जा रहा था. शिकायत के अनुसार, किसी को 50 हजार रुपये, किसी को 60 हजार रुपये और कुछ लोगों को इलाज कराने का वादा किया गया. शिकायतकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

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Tags: anti conversion act 2021dharam parivartanforced religious conversion allegationIndia crime newsReligion Conversion Case
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