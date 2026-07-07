7 गोलियां, रसूखदार आरोपी और थाने से गायब सबूत... फिर 16 साल पुराने इस हत्याकांड में कोर्ट ने ठुकराई रहम की भीख, दोषियों को सीधे फांसी की सजा!

उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर कोर्ट ने एक 16 साल पुराने हत्याकांड के मामले में न्याय करते हुए 2 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है जिसमें एडिशनल एसपी अनुज चौधरी के ममेरे भाई के साथ मांडी गांव के पूर्व प्रधान प्रमोद चौधरी का नाम शामिल है. घटना साल 2010 में, मांडी गांव के प्रधानी चुनावी विवाद की बताई जा रही है. इस हत्याकांड के दो आरोपियों को 2011 के एक पुलिस एंनकाउंटर में ढ़ेर कर दिया था जबकि अन्य दो आरोपियों को अब 16 साल बाद कानून ने दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है.

राजवीर सिंह हत्याकांड में आरोपी

साल 2010 में मांडी गांव के रहने वाले राजवीर सिंह की तत्कालीन प्रधान प्रमोद चौधरी से रंजिश थी. लेकिन राजवीर सिंह आने वाले प्रधानी चुनाव की तैयारी कर रहे थे जो बात प्रमोद चौधरी को रास नहीं आई और 24 अगस्त के राजवीर सिंह की खेत जाते दो शूटरों ने घेर तक हत्या कर दी. घटनास्थल पर प्रमोद चौधरी भीमौजूद थे जो हत्या की साजिश रचने से पहले उन्होंने अमित और विपिन चौधरी नाम के शूटरों को राजवीर सिंह का सामने भेजा. दोनों राजवीर सिंह के साथ गाली-गलौच करने लगे और कहा कि चल तुझ प्रधान बनाते हैं. इसी तंज के साथ सामने खड़े राजवीर सिंग को गोलियों से भून दिया और घटनास्थल से फरार हो गए.

जांच से हुआ था खुलासा

यह पूरी घटना गांव के दो लोगों- सुकेंद्र और सत्यवीर से देख ली और गांव में शोर मचा दिया. जिसके बाद राजवीर सिंह के बेटे ने हत्या के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. इस दौरान दोनों शूटर गन्ने के खेत में छिपे रहे जिनका पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड था. दोनों साल 2011 में पुलिस की एक मुठभेड़ में मारे गए जबकि आरोपी प्रधान प्रमोद चौधरी और सहदवे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. जब ढ़लती उम्र में दोषियों की सजा कम करवाने की मांग की गई तो कोर्ट ने पछतावे की भावना न मिलने पर साफ इनकार कर दिया.

सबूत गायब करने की थी कोशिश

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक राजवीर सिंह की हत्या के बाद जब शव का पोस्टमार्टम कराया गया तो चेहरे, गर्दन और छाती समेत शरीर पर 7 गनशॉट इंजरी मिली. दोषियों के बयान और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही ने इस केस में अहम रोल अदा लिया लेकिन शुरुआती जांच में सबूतों से छेड़छाड़ की भी कोशिश हुई थी. कोर्ट को जानकारी मिली कि पुलिस से मिली भगत होने के चलते घटनास्थल से बरामद 32 बोर 4 खोखा कारतूस को तितावी थाने से गायब कर दिए गए जिसके खिलाफ कोर्ट ने जांच बिठाने और जिम्मेदारी तय करके कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

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