Mussoorie Murder Case: खून से सनी थी बेडशीट, जमीन पर पड़ी थी बिना कपड़ों के पत्नी की लाश; मसूरी पति के साथ गई थी घूमने लेकिन…

Mussoorie Murder Case: मसूरी एक ऐसी जगह है जहां अक्सर कपल हनीमून पर जाता है और कई यादें भी बनाता है. लेकिन आज हम आपको यहां की एक ऐसी खबर बताने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाली है. दरअसल, उत्तराखंड के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन मसूरी से एक बहुत ही चौंकाने वाली और संदिग्ध घटना सामने आई है. दरअसल, दिल्ली से अपने पति के साथ घूमने आई 27 साल की एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की उसके होमस्टे के कमरे में लाश मिली है. सूचना मिलने पर मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी. इतना ही नहीं पुलिस ने जब कमरे के हालात देखे तो वो हैरान कर देने वाले थे.

कमरे में बिना कपड़ों के मिली लड़की की लाश

इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि, सोमवार सुबह 112 कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि कियाना होमस्टे के एक कमरे में ठहरी महिला की हालत गंभीर है और वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है. जब मसूरी के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) देवेंद्र सिंह चौहान अपनी टीम और एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंचे, तो फार्मासिस्ट ने महिला को मृत घोषित कर दिया. बता दें कि उस कमरे के अंदर का नज़ारा चौंकाने वाला था, महिला का शव बिना कपड़ों के फर्श पर पड़ा था और बेडशीट पर खून फैला हुआ था. पुलिस की फील्ड यूनिट तुरंत वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने पहुंची और कई अहम सैंपल इकट्ठा किए. कमरे से शराब की दो खाली बोतलें और कुछ खाने-पीने का सामान भी मिला.

कुछ समय पहले ही हुई थी शादी

बताया जा रहा है कि मृतक महिला की पहचान 27 साल की पी. राधा गायत्री के रूप में हुई है, महिला विशाखापत्तनम की रहने वाली थीं और अभी नई दिल्ली के किदवई नगर ईस्ट में रहती थीं. जानकारी के मुताबिक राधा गुरुग्राम (गुड़गांव) की एक IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थीं. उन्होंने सिर्फ़ सात महीने पहले, 8 नवंबर 2025 को सौम्या श्रीचरण से शादी की थी. उनके पति भी एक टेक प्रोफेशनल (सॉफ्टवेयर इंजीनियर) हैं और पुणे की एक IT कंपनी में काम करते हैं.

Obsession की भी बाप निकली ये फिल्म! 22 साल पहले किया था साबित कि डर सिर्फ भूतों से ही नहीं लगता; Netflix पर देखें

कहां था पति?

वहीँ जब उनके पति सौम्या श्रीचरण से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि कपल 13 जून को दिल्ली से ऋषिकेश गया था. और वो 14 जून की रात करीब 11:30 बजे मसूरी के इस होमस्टे में पहुंचे. पति का कहना है कि उस रात कपल ने अपने कमरे में शराब पी और सुबह करीब 3:30 बजे सो गए. सुबह जब वो उठा, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी की नाक से खून बह रहा था और वो कोई हरकत नहीं कर रही थी. वहीँ अब इस मामले की पुलिस हर तरह से जांच कर रही है और महिला का पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है.

California Plane Crash: जिस बॉम्बर से दुश्मन कांपते थे, वही बना हादसे का शिकार; मौत के मुंह में समा गई 8 लोग